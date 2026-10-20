Manuel García Arévalo recibe reconocimiento en el VI Foro Caribe Naranja

Por sus contribuciones a la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural, especialmente de la herencia taína y su influencia en la identidad nacional, el historiador, arqueólogo, escritor y empresario dominicano Manuel Antonio García Arévalo fue reconocido en la sexta edición del Foro Caribe Naranja.

El homenaje, titulado "Manuel Antonio García Arévalo y el razonamiento mágico", resaltó su trayectoria y su compromiso con el rescate de las raíces históricas dominicanas, una vocación que comenzó durante su infancia y que ha desarrollado de manera paralela a su trayectoria empresarial.

García Arévalo recibió la distinción de manos de los organizadores del Foro, Arlette Palacio, Pamela Pitizia, José Grateraux y Ángel Rosario, junto a Marivell Contreras, quien tuvo a su cargo la presentación del reconocido empresario y gestor cultural.

El galardonado es fundador de la Fundación García Arévalo, institución creada hace 55 años, desde la cual ha impulsado investigaciones, excavaciones, exposiciones y publicaciones sobre el patrimonio histórico y cultural.

Su trayectoria incluye más de 20 libros de su autoría y una colección de más de 5,000 piezas taínas, parte de las cuales se exhiben permanentemente en el Museo Taíno Casa del Cordón.

Asimismo, ha contribuido al fortalecimiento del sector artesanal dominicano desde la presidencia del Consejo del Centro Nacional de Artesanía, promoviendo su valor como expresión cultural, fuente de empleo y componente de la economía naranja.

"Este homenaje reconoce no solo la valiosa contribución de Manuel García Arévalo a la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural dominicano, sino también su visión de la cultura como motor de desarrollo social y económico".

"Su trayectoria demuestra que el conocimiento de nuestras raíces es fundamental para fortalecer la identidad nacional e impulsar las industrias culturales y creativas", expresó Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (Acroarte).

Al recibir el reconocimiento, García Arévalo agradeció a los organizadores y dedicó la distinción al sector artesanal, destacando su contribución a la preservación de las tradiciones y al desarrollo económico.

"La artesanía es una simbiosis de cultura y desarrollo. Es un excelente vehículo laboral. Contribuye vendiendo dominicanidad a los turistas que nos visitan y mantiene vivas nuestras tradiciones", expresó.

En referencia al tema del Foro, "Creatividad humana: lo que la IA no puede imaginar", García Arévalo enfatizó sobre la importancia de preservar el pensamiento y las capacidades humanas frente al avance tecnológico.

"La inteligencia artificial llegó para quedarse. Pero no permitan ustedes, que son los encargados del futuro, que la inteligencia artificial de alguna manera opaque o releve a la inteligencia natural, porque la inteligencia natural es lo que nos hace seres humanos", afirmó.

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Con este reconocimiento, Foro Caribe Naranja pone en valor el aporte de figuras que, desde la investigación, la gestión cultural y el emprendimiento, contribuyen a preservar la identidad dominicana y fortalecer las industrias culturales y creativas del país.

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