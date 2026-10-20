Patti Smith celebra su vínculo con España al recibir el Premio Princesa de Asturias

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith en Oviedo. ( EFE )

La cantante y poeta estadounidense Patti Smith defendió este martes la importancia del voto como herramienta de transformación social y expresó su preocupación por la situación política de Estados Unidos, cuyo Gobierno, encabezado por Donald Trump, calificó de "deplorable".

"Necesitamos creer en algo", afirmó la artista durante una rueda de prensa en Oviedo, donde el próximo viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes, un reconocimiento que considera "un gran honor" y que agradece especialmente por su vinculación con la cultura española.

Smith, de 79 años, sostuvo que su canción "People Have the Power" mantiene su vigencia en un mundo marcado por las divisiones políticas y sociales. Sin embargo, advirtió que la capacidad de los ciudadanos para impulsar cambios mediante las urnas supera la influencia que puedan ejercer los artistas.

"Lo más importante es el voto, más importante de lo que puedan hacer los artistas, aunque suene extraño por mi parte", aseguró.

La intérprete hizo un llamado a la participación de personas de todos los sectores de la sociedad, desde madres y panaderos hasta científicos y periodistas, convencida de que comparten aspiraciones fundamentales.

Según explicó, la mayoría desea criar a sus hijos en paz, libertad y en un ambiente saludable, independientemente de sus diferencias ideológicas.

Sus declaraciones se producen en vísperas de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, un país que describió como profundamente dividido y cuya situación política le provoca vergüenza.

Cincuenta años de historia con España

Sonriente, vestida con su habitual chaqueta negra, camiseta blanca y trenzas, Smith aseguró sentirse "feliz de estar viva" y mantener la esperanza mientras conserve el aliento.

Su visita a Asturias coincide con el 50 aniversario de su primer concierto en España, celebrado en el pabellón del Joventut de Badalona, una actuación que contribuyó a introducir el rock internacional en un país que comenzaba una nueva etapa tras la dictadura franquista.

"Estábamos aprendiendo y fueron momentos muy emocionantes. No teníamos el equipo perfecto, pero todo funcionó porque estábamos juntos y teníamos conciencia de cambio", recordó.

También evocó al promotor musical Gay Mercader, responsable de llevar a España tanto a su banda como a The Rolling Stones, y quien continúa enviándole cada año una rosa roja con motivo de la festividad de Sant Jordi.

La artista regresará a los escenarios españoles con dos presentaciones en Gijón, ciudad donde en 2010 estrenó una canción dedicada al escritor chileno Roberto Bolaño.

Posteriormente, recogerá en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de las Artes, distinción que también han recibido músicos como Bob Dylan y Leonard Cohen.

La influencia de los artistas españoles

Smith destacó la profunda influencia que han ejercido en su obra figuras como Federico García Lorca, Miguel de Cervantes y Pablo Picasso, así como el escritor chileno Roberto Bolaño.

Recordó que durante su adolescencia, al contemplar el "Guernica" de Picasso, descubrió una manera diferente de interpretar la realidad y comprendió que quería dedicarse al arte.

"España ha producido mucha belleza y también ha visto muchas tragedias que han podido ser transmitidas a través de esos grandes artistas", señaló.

La cantante manifestó además su interés por ver "La bola negra", película inspirada en García Lorca, a la que se refirió como "la película de la que todo el mundo habla".

Sobre su trabajo literario, defendió la escritura como una disciplina cotidiana, una idea que comparte con Bolaño. Confesó que, cuando pasa un día sin escribir, siente una pequeña voz que le recuerda esa responsabilidad creativa.

La esperanza como compromiso

La autora del emblemático álbum "Horses" también habló de su relación con la espiritualidad. Recordó que creció como testigo de Jehová, aunque posteriormente se alejó de esa religión.

Tras sufrir un grave accidente en 1978, retomó su búsqueda espiritual y aprendió a rezar por su cuenta, sin necesidad de pertenecer a una estructura religiosa.

Aseguró que conserva una profunda devoción personal y que la esperanza continúa siendo una parte esencial de su manera de afrontar la vida.

Para Smith, los artistas deben seguir expresándose y participando en los debates de su tiempo, pero insistió en que las transformaciones más importantes dependen de la capacidad de los ciudadanos para organizarse y ejercer sus derechos.

Su mensaje recupera el espíritu de "People Have the Power", una canción que, décadas después de su publicación, continúa defendiendo la fuerza colectiva como instrumento de cambio