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JK Rowling dice que "seguirá defendiendo" su opinión sobre activismo trans pese a amenazas

La autora de Harry Potter publica un nuevo ensayo en el que reafirma su postura sobre los derechos de las mujeres y los espacios exclusivos para ellas

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    JK Rowling dice que seguirá defendiendo su opinión sobre activismo trans pese a amenazas
    La escritora británica J.K Rowling, autora de la muy exitosa saga literaria de "Harry Potter", en una imagen de archivo. (EFE)

    La escritora británica J.K. Rowling asegura que seguirá defendiendo los derechos de las mujeres frente al activismo trans y financiando acciones legales para protegerlos, pese a haber recibido en los últimos años "una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura".

    La autora publica este miércoles un nuevo ensayo, seis años después del que dedicó al mismo asunto, en el que denuncia que las mujeres siguen sufriendo acoso y represalias por defender los espacios exclusivos para ellas.

    Rowling repasa las iniciativas que ha puesto en marcha desde entonces, entre ellas el centro Beira's Place de atención a víctimas de violencia sexual en Edimburgo (Escocia), y un fondo para ayudar a sufragar los gastos judiciales de quienes luchan por sus derechos.

    La escritora sostiene que el activismo trans dominante es "elitista hasta la médula" y que sus consecuencias recaen especialmente sobre las mujeres con menos recursos, mientras que las más privilegiadas apenas se ven afectadas e incluso, dice, pueden beneficiarse de él.

    Rowling dice sentirse "conmocionada y asqueada" por las mujeres, entre ellas políticas y figuras de los medios de comunicación, que, en su opinión, vilipendian a otras por intentar conservar sus derechos, incluidos los espacios reservados a ellas a los que, insiste, no deberían acceder los hombres que se identifican como mujeres.

    Postura

    La autora niega que su postura implique rechazar los derechos de las personas trans y reconoce que hay personas trans vulnerables que deben recibir ayuda y protección, pero sostiene que eso no debe hacerse a costa de los derechos que tanto ha costado conquistar al sexo femenino.

    Rowling, quien afirma haber sido víctima de violencia doméstica y agresión sexual, defiende que las mujeres necesitan espacios separados para preservar su intimidad y seguridad, especialmente tras sufrir una agresión sexual.

    "No porque odiemos a las personas trans, no porque queramos verlas muertas", escribe, sino porque, a su juicio, las mujeres y las niñas "tienen necesidades específicas que los hombres no tienen, aunque se identifiquen como mujeres o hayan tomado hormonas".

    • "Seguiré alzando la voz, seguiré utilizando mi dinero para ayudar a mujeres que de otro modo no podrían permitirse acudir a los tribunales", concluye. 
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