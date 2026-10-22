La serie Carrie se renueva para una segunda temporada en Amazon Prime

La cara ensangrentada de Sissy Spacek en el 'Carrie' de Brian de Palma es una imagen tan icónica para el cine como aterradora para los espectadores. ( EFE/PRIME VIDEO )

La plataforma de contenidos en línea Amazon Prime anunció este jueves la renovación para una segunda temporada de Carrie, la adaptación televisiva de la primera novela escrita por el aclamado Stephen King.

"Su historia está lejos de haber terminado. Carrie regresa para la segunda temporada en Prime", indicó la plataforma en una publicación en X.

Protagonizada por Summer H. Howell, la serie sigue a Carrie White, una estudiante de secundaria inadaptada que ha pasado su vida escondida entre las paredes de su casa con su devota madre, Margaret (Samantha Sloyan), y que tras la repentina e inesperada muerte de su padre, se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar.

Nueva adaptación

Howell se pone en la piel del personaje que popularizó Sissy Spacek en la icónica película de Brian De Palma, que este 2026 cumple 50 años.

La nueva adaptación está dirigida por Mike Flanagan. Junto a la joven intérprete participan en esta serie de Amazon Prime Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette y Josie Totah, entre otros.

Sinopsis

Carrie narra la historia de Carrie White, una adolescente tímida, solitaria y marginada por sus compañeros de la secundaria, además de ser sobreprotegida y abusada en casa por su fanática y religiosa madre, Margaret White.