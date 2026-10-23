La SIP otorga el Premio Gran Amigo de la Prensa a la Fundación Gabo en Bogotá

Jaime Abello, director general de la Fundación Gabo, durante una ceremonia de premiación. ( EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A. (ARCHIVO). )

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó este viernes el Premio Gran Amigo de la Prensa 2026 a la Fundación Gabo por su contribución a la excelencia periodística, la formación profesional y el fortalecimiento del periodismo independiente en América Latina y el mundo iberoamericano.

El vicepresidente de la SIP, Carlos Jornet, entregó la distinción durante la 82 Asamblea General de la organización, que se celebra en Bogotá, y destacó la trayectoria de la institución creada por el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.

"Me siento recibiendo este reconocimiento con una inmensa gratitud y con la emoción de quien ha dedicado buena parte de su vida a la defensa del periodismo", afirmó el director general y cofundador de la Fundación Gabo, Jaime Abello, al recibir el premio.

Abello agradeció a quienes han construido y acompañado el proyecto durante más de tres décadas, entre ellos periodistas, colaboradores, integrantes del consejo rector y de la junta directiva, y recordó que él mismo ha aprendido de los profesionales que han pasado por la institución desde 1994.

"El próximo año celebraremos el centenario del nacimiento de García Márquez y queremos que sea mucho más que una mirada agradecida al pasado; que sea una oportunidad para ampliar la mirada, renovar compromisos y convocar a otros a imaginar el periodismo de las próximas décadas", afirmó Abello.

Reconocimiento a la trayectoria

El director destacó que el galardón coincide además con el aniversario del discurso que García Márquez pronunció ante la SIP en 1996, en el que habló de la vocación, la ética y la formación como pilares para recuperar la pasión por el periodismo.

"Gabo fue un visionario. Comprendió tempranamente que la calidad del futuro del oficio necesitaba algo más que buenos periodistas: instituciones que estuvieran dispuestas a orientarlos", señaló Abello.

Creada en 1994 y con sede en Cartagena de Indias, la Fundación Gabo ha desarrollado durante más de tres décadas talleres, seminarios, becas, encuentros, festivales y premios para promover el rigor, la independencia, la innovación y la excelencia en el ejercicio periodístico.

Impacto en el periodismo

La institución también organiza el Premio Gabo y el Festival Gabo , que este año reunió a más de 16.000 personas en Bogotá , según indicó Abello.

y el , que este año reunió a más de 16.000 personas en , según indicó Abello. La SIP destacó que la labor de la fundación cobra especial relevancia en un momento de profundas transformaciones tecnológicas y desafíos para la credibilidad, la sostenibilidad y la independencia de los medios de comunicación .

destacó que la labor de la fundación cobra especial relevancia en un momento de profundas y desafíos para la credibilidad, la sostenibilidad y la independencia de los . El Premio Gran Amigo de la Prensa reconoce a personas y organizaciones que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento y desarrollo del periodismo en Iberoamérica.