El español supera los 640 millones de usuarios potenciales y crece en las aulas de China

El director del Cervantes, Luis García Montero, este sábado en Pekín. ( EFE/EPA/ANDRES MARTÍNEZ )

El español superó en 2026 los 640 millones de usuarios potenciales en todo el mundo, un 1,5 % más que el año anterior, según el Anuario del Instituto Cervantes presentado este sábado por primera vez fuera de España, en Pekín, que destaca además un aumento del 12.6 % de las matrículas del idioma en China entre 2023 y 2025.

La nueva edición de "El español en el mundo 2026" cifra en más de 520 millones los hablantes nativos, a los que se suman 95 millones de personas con competencias limitadas y más de 24 millones de aprendices, según el Observatorio Global del Español.

En China, el informe calcula cerca de 98.000 usuarios potenciales del español, incluidos 18.497 hablantes nativos y 66.051 aprendices, mientras que el aumento de matrículas registrado desde 2023 abarca estudios universitarios, asignaturas optativas y cursos de español como lengua extranjera.

El director del Cervantes, Luis García Montero, encabezó la presentación en Pekín, coincidiendo con el vigésimo aniversario del centro de la institución en la capital china, una efeméride a la que el Anuario dedica una sección monográfica sobre la evolución del español en el país asiático.

La transformación de la enseñanza en China

El crecimiento del español está acompañado de cambios en la formación universitaria ante la demanda de profesionales que combinen el idioma con conocimientos empresariales y técnicos, explicó Yang Ming, vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái.

En respuesta a una pregunta de EFE, Yang señaló que las empresas chinas ya no buscan "simplemente traductores o intérpretes", sino profesionales con conocimientos de "contabilidad, de ciencias empresariales, de derecho", una transformación vinculada a sus inversiones en América Latina y España.

El académico explicó que las universidades reciben peticiones para "reducir las horas lectivas" de formación lingüística y dejar espacio a otras disciplinas, un cambio que considera "un desafío" porque dominar una lengua "necesita tiempo".

García Montero vinculó esta evolución al "proceso de mercantilización que sufre el mundo", en el que el español gana presencia económica mientras retroceden las humanidades, y advirtió de que "lo que baja no es el español exactamente, sino los departamentos de humanidades".

El director destacó asimismo la importancia de Latinoamérica para el aprendizaje del idioma en China, donde "al hablar de español no se está hablando de España", y relacionó ese interés con la creciente presencia económica y cultural china en la región.

García Montero subrayó además que "hacen falta profesores" para responder al aumento de la demanda tras la pandemia, mientras que Yang cifró en unos 55.000 los graduados en estudios hispánicos de las universidades chinas hasta 2025.

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El español ante la IA

El mismo director de la institución advirtió de que la inteligencia artificial (IA) y las máquinas representan una "tentación para crear un idioma neutro que quite todas las diferencias", frente a lo que defendió la necesidad de "respetar la diversidad" de las distintas variedades del español.

En esa línea, Francisco Moreno Fernández, director del Observatorio Global del Español, señaló que la traducción automática presenta dos problemas principales para el idioma: la dependencia de modelos basados en el inglés y la insuficiente representación de las variedades minoritarias frente a las mayoritarias.

El Anuario dedica además una sección a la presencia del español en la ciencia y la tecnología, en la que se abordan los desafíos de la hegemonía del inglés en la investigación y la necesidad de disponer de contenidos científicos en la lengua hispana para el desarrollo de sistemas de IA.

El español en el mundo

El informe sitúa al español como la tercera lengua con más hablantes nativos, detrás del mandarín y el hindi, y destaca que uno de cada diez reside en países donde el idioma no es oficial, principalmente debido a los movimientos migratorios.

El número de aprendices creció un 7 % entre 2024 y 2025 si se excluye Brasil, donde cayó un 46 % entre 2021 y 2025 por cambios legislativos en la enseñanza, mientras que varios países africanos registraron una expansión del aprendizaje del español.

La presentación del Anuario forma parte del simposio internacional "El español en China: evolución y nuevas dinámicas", celebrado del 23 al 25 de octubre con motivo del vigésimo aniversario del Instituto Cervantes de Pekín, fundado en 2006 y al que se sumó en 2024 el centro de la megalópolis de Shanghái.