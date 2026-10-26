Fallece a los 30 años el streamer salvadoreño Komanche

El streamer Komanche fue hallado muerto en una vivienda en Monterrey. ( EFE/MARTA PÉREZ )

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido por el nombre de Komanche, ha fallecido a la edad de 30 años en México, según ha confirmado su representante en Instagram, que cita como fuente a la familia del creador.

El streamer, que tenía cerca de medio millón de seguidores en Youtube y 881,000 en Instagram, fue hallado muerto en una vivienda en Monterrey (México), aunque se desconocen las causas de su fallecimiento.

El representante del youtuber, Byron Reyes, asegura en su perfil de Instagram que el joven tenía varios proyectos en marcha y que el streamer "siempre quiso a su país de manera increíble". También añade: "El ´bullying´ a cualquier escala no es un juego", sin aclarar su relación con el fallecimiento del creador.

"Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras", señaló el representante del fallecido.

Komanche era conocido por participar en eventos en línea en español y como organizador de los "Squid Craft Games", una competición de Minecraft en la que también participaban los youtubers AuronPlay y El Rubius. El evento, estaba inspirado en la serie "El juego del calamar", y tuvo gran repercusión en la plataforma Twitch.

El manager "Byron Reyes" ha confirmado en su instagram que el supuesto fallecimiento de Komanche es real https://t.co/FtL4N16mvP — ElTartaja (@ElTartajaHC) October 26, 2026