La obra "Las criadas" regresa a escena con funciones en el Fenate 2026
La obra, que tuvo su estreno el pasado 27 de marzo en el Palacio de Bellas Artes, vuelve a escena en el marco del 80 aniversario de la compañía
La Compañía Nacional de Teatro, adscrita a la Dirección General de Bellas Artes, presentará "Las criadas", del dramaturgo francés Jean Genet, los días 30 y 31 de octubre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini, como parte de la programación del Festival Nacional de Teatro (Fenate) 2026.
La obra, que tuvo su estreno el pasado 27 de marzo en el Palacio de Bellas Artes, vuelve a escena en el marco del 80 aniversario de la compañía. La adaptación y dirección están a cargo de Fausto Rojas.
El montaje aborda las relaciones de poder, la desigualdad social y la identidad a través de dos criadas que trabajan en la casa de un narcotraficante encarcelado y su esposa, una figura de la televisión.
El maltrato, la frustración y la admiración que sienten por su señora las llevan a desarrollar un plan para ocupar su lugar.
El elenco está integrado por Cindy Galán, Johanna González, Nileny Dipton y Pepe Sierra. La producción cuenta con la coordinación de Felipe Blonda, vestuario de Bautista Sierra, iluminación de Ernesto López y musicalización de Ismael Valdez, entre otros profesionales.
Con esta participación en el Fenate 2026, la Compañía Nacional de Teatro continúa su programación conmemorativa y su trabajo de difusión de la dramaturgia nacional e internacional.
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- Las boletas tienen un costo de RD$200 y están disponibles en Butaca RD.