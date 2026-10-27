×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Manuel Tejada
Añadir Diario Libre en GoogleManuel Tejada

El Senado reconoce a Manuel Tejada y Elsa Núñez por sus aportes a la cultura dominicana

Juan Luis Guerra destacó la trayectoria del músico y arreglista, mientras María Amalia León resaltó los más de 60 años de la artista plástica

  • Ismael Hiraldo - Twitter
Expandir imagen
El Senado reconoce a Manuel Tejada y Elsa Núñez por sus aportes a la cultura dominicana
Manuel Tejada y Elsa Núñez posan rodeados de artistas amigos y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, tras el reconocimiento del Senado de la República. (CEDIDA POR EL SENADO)

El músico, arreglista y productor Manuel Tejada y la artista plástica Elsa Núñez fueron reconocidos este martes en el Senado por sus aportes al arte y la cultura dominicana, en una ceremonia a la que asistieron el cantautor Juan Luis Guerra y otras figuras del ámbito artístico y cultural.

Las distinciones fueron aprobadas por unanimidad a partir de dos resoluciones presentadas por la senadora María Mercedes Ortiz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien destacó el papel del arte y la cultura en la construcción de la identidad nacional.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
María Mercedes Ortiz, Manuel Tejada, Rafael de los Santos y Juan Luis Guerra. (CEDIDA POR EL SENADO)

Durante el acto, Juan Luis Guerra tuvo a su cargo la semblanza de Tejada, a quien definió como "uno de los más grandes músicos dominicanos de todos los tiempos".

Recordó la amistad que los une y los años de formación musical compartida, además de los aportes del homenajeado a la evolución del merengue y sus arreglos para destacados intérpretes nacionales e internacionales.

La trayectoria de Elsa Núñez fue narrada por María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez y del Centro León, quien destacó sus más de seis décadas de trabajo artístico, su vínculo con la historia dominicana y la influencia de su obra en el patrimonio visual del país.

Expandir imagen
[object HTMLTextAreaElement]
María Mercedes Ortiz, Elsa Núñez, Ricardo de los Santos y María Amalia León. (CEDIDA POR EL SENADO)

Al recibir la distinción, Núñez manifestó su agradecimiento por el reconocimiento a sus más de 60 años dedicados al arte.

Al referirse a las distintas etapas de su obra, mencionó su relación con los acontecimientos históricos, la figura humana y su preocupación por la naturaleza.

Influencias familiares

De su lado, Tejada destacó la influencia de su familia y recordó a su padre, a quien atribuyó una enseñanza sobre el valor de la libertad.

"Mi padre dio su vida por la libertad y eso me enseñó a usar la libertad para hacer música", expresó.

El músico también aprovechó la ocasión para dirigirse a los jóvenes que se inician en esa profesión, a quienes exhortó a desarrollar una voz artística propia, en lugar de orientar su trabajo únicamente a complacer al público.

Música en la ceremonia

La actividad incluyó presentaciones musicales a cargo del cantautor José Antonio Rodríguez y de la cantante Adalgisa Pantaleón.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezó la ceremonia y defendió la importancia de entregar este tipo de distinciones en vida, para que los homenajeados puedan recibirlas y compartirlas con sus familiares.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.