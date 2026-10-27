El Senado reconoce a Manuel Tejada y Elsa Núñez por sus aportes a la cultura dominicana

Manuel Tejada y Elsa Núñez posan rodeados de artistas amigos y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, tras el reconocimiento del Senado de la República. ( CEDIDA POR EL SENADO )

El músico, arreglista y productor Manuel Tejada y la artista plástica Elsa Núñez fueron reconocidos este martes en el Senado por sus aportes al arte y la cultura dominicana, en una ceremonia a la que asistieron el cantautor Juan Luis Guerra y otras figuras del ámbito artístico y cultural.

Las distinciones fueron aprobadas por unanimidad a partir de dos resoluciones presentadas por la senadora María Mercedes Ortiz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien destacó el papel del arte y la cultura en la construcción de la identidad nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-33747-pm-1-ffbd9c9a.jpeg María Mercedes Ortiz, Manuel Tejada, Rafael de los Santos y Juan Luis Guerra. (CEDIDA POR EL SENADO)

Durante el acto, Juan Luis Guerra tuvo a su cargo la semblanza de Tejada, a quien definió como "uno de los más grandes músicos dominicanos de todos los tiempos".

Recordó la amistad que los une y los años de formación musical compartida, además de los aportes del homenajeado a la evolución del merengue y sus arreglos para destacados intérpretes nacionales e internacionales.

La trayectoria de Elsa Núñez fue narrada por María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez y del Centro León, quien destacó sus más de seis décadas de trabajo artístico, su vínculo con la historia dominicana y la influencia de su obra en el patrimonio visual del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/reconocimiento-a-manuel-tejada-en-el-senado-por-aportes-a-la-cultura-dominicana-86dd3855-ce362c6a.jpg María Mercedes Ortiz, Elsa Núñez, Ricardo de los Santos y María Amalia León. (CEDIDA POR EL SENADO)

Al recibir la distinción, Núñez manifestó su agradecimiento por el reconocimiento a sus más de 60 años dedicados al arte.

Al referirse a las distintas etapas de su obra, mencionó su relación con los acontecimientos históricos, la figura humana y su preocupación por la naturaleza.

Influencias familiares

De su lado, Tejada destacó la influencia de su familia y recordó a su padre, a quien atribuyó una enseñanza sobre el valor de la libertad.

"Mi padre dio su vida por la libertad y eso me enseñó a usar la libertad para hacer música", expresó.

El músico también aprovechó la ocasión para dirigirse a los jóvenes que se inician en esa profesión, a quienes exhortó a desarrollar una voz artística propia, en lugar de orientar su trabajo únicamente a complacer al público.

Música en la ceremonia

La actividad incluyó presentaciones musicales a cargo del cantautor José Antonio Rodríguez y de la cantante Adalgisa Pantaleón.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, encabezó la ceremonia y defendió la importancia de entregar este tipo de distinciones en vida, para que los homenajeados puedan recibirlas y compartirlas con sus familiares.