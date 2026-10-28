La chef Tita conquista la máxima distinción de Fine Dining Table con Tres Fuegos para Aguají

La chef Tita se alzó con dos galardones en El Salvador. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La chef dominicana Inés Páez Nin, Chef Tita, conquistó dos importantes reconocimientos internacionales durante la primera Gala Internacional de Fine Dining Table.

El evento se realizó en el Palacio Nacional de El Salvador, con el respaldo del Gobierno del presidente Nayib Bukele y el acompañamiento de las autoridades de Turismo.

En este escenario, su restaurante Aguají by Chef Tita recibió Tres Fuegos, la máxima distinción de Los Fuegos 2026, mientras que la chef fue homenajeada de manera especial por su trayectoria y contribución a la proyección de la gastronomía dominicana en el mundo.

Un encuentro con la gastronomía internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/img-20261028-wa0445-a23d2bae.jpg La premiación fue realizada en el marco de Fine Dining Week El Salvador 2026. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

La premiación, realizada en el marco de Fine Dining Week El Salvador 2026, reunió a destacados exponentes de la gastronomía internacional y reconoció 508 establecimientos y experiencias de 16 países de Latinoamérica, España y Estados Unidos, consolidándose como una plataforma de intercambio, reconocimiento y proyección del talento culinario.

La iniciativa contó con el apoyo de instituciones del Gobierno salvadoreño, como parte de sus esfuerzos por exaltar la gastronomía nacional y, al mismo tiempo, promover y reconocer la excelencia gastronómica internacional.

Aguají fue el restaurante representante de la República Dominicana distinguido con Tres Fuegos en la premiación especial internacional, una categoría reservada para experiencias gastronómicas que, según los criterios de Fine Dining Table, dejan huella y construyen legado.

Esta máxima distinción reconoce mucho más que la calidad de los platos. Fine Dining Table evalúa aspectos como la cocina, la hospitalidad, el servicio, el diseño, la identidad, el ambiente, la consistencia y las emociones que despierta cada experiencia gastronómica.

El proceso está a cargo de un comité internacional de expertos y evaluadores anónimos, lo que aporta un componente de rigor a los reconocimientos.

En esta edición, Aguají comparte la máxima categoría con destacados restaurantes internacionales como Central y Maido, de Perú; Boragó, de Chile; Don Julio, de Argentina; y Leo, de Colombia, entre otros referentes de la alta gastronomía.

Un reconocimiento a la trayectoria

Durante la gala, Chef Tita también recibió una distinción especial por su extraordinaria trayectoria, su labor de llevar la gastronomía de la República Dominicana a escenarios internacionales y su contribución a enaltecer el talento y liderazgo de las mujeres en la industria gastronómica.

Este homenaje reconoce una carrera de más de dos décadas dedicada al rescate y la reinvención de recetas ancestrales, la valorización de los productos locales y la preservación del patrimonio culinario dominicano.

A través de sus restaurantes, especialmente Aguají, y de su Fundación IMA, la chef ha desarrollado un modelo de trabajo que conecta la alta cocina con agricultores, pescadores, artesanos y comunidades rurales, promoviendo oportunidades de desarrollo y demostrando que la gastronomía puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

"Seguimos abriendo caminos para la gastronomía de la República Dominicana, y eso me llena de mucho orgullo. Ver que se recogen los frutos de tantos años de esfuerzo y trabajo, y que nuestra cocina recibe reconocimiento internacional, es algo verdaderamente maravilloso", expresó Chef Tita al referirse a este nuevo logro.

La chef destacó además la importancia de que plataformas internacionales reconozcan la identidad gastronómica dominicana, sus productos y el trabajo que se realiza desde el país para preservar sus raíces y proyectar sus sabores al mundo.