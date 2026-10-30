De "Blade Runner 2099" a "Lord of the Rings": un noviembre de series de ciencia ficción

La ciencia ficción toma el papel protagonista en las plataformas de streaming este noviembre con The Lord of the Rings: The Rings of Power, que llega con una nueva entrega tras dos años de espera, y el salto a la televisión del universo Blade Runner con Michelle Yeoh y Hunter Schafer.

Noviembre es también un mes de nuevas temporadas de series como Percy Jackson and the Olympians, que alcanza su tercera temporada, o las segundas entregas de Ciudad de Dios: La lucha no para (Cidade de Deus: A Luta Não Para) o All's Fair, esta última con Kim Kardashian.

"The Lord of the Rings: The Rings of Power" - 11 de Noviembre (Amazon Prime)

Dos años se ha hecho esperar la nueva entrega de Lord of the Rings: The Rings of Power. Tras la caída de Eregion, los ejércitos de Sauron avanzan por todo el continente, conquistando cuanto encuentran a su paso.

Saurón y su ejército de Orcos pueden sentir la victoria a su alcance mientras los Elfos, los Enanos y los Númenóreanos se enfrentan a la abrumadora amenaza que pone en peligro su supervivencia de los bastiones aislados.

Los cuatro primeros episodios de la nueva entrega llegarán el 11 de noviembre de 2026, mientras que los episodios 5 y 6 están disponibles el 18 de noviembre, y los dos últimos se estrenarán el 25 de noviembre.

"Blade Runner 2099" - 25 de Noviembre (Amazon Prime)

La franquicia de Blade Runner da el salto a la televisión con una prometedora serie protagonizada por las actrices Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) y Hunter Schafer (Euphoria). El proyecto, con diez episodios, cuenta con Silka Luisa como showrunner y Ridley Scoott como uno de los productores ejecutivos.

La trama toma como punto de partida la relación entre Cora, una fugitiva que se alía con Olwen, una replicante moribunda, para dar caza a un prófugo en un Los Ángeles muy diferente al que los seguidores de la saga han visto en otros proyectos.

Juntas descubren una verdad que amenaza con destruir su frágil ciudad.

"Black Doves" - 5 de Noviembre (Netflix)

Una nueva dosis de suspense y tramas de espías para la nueva entrega de Black Doves, una serie protagonizada por Keira Knightley (Helen). La inglesa es una espía que filtra información confidencial de su país a una organización clandestina para la que trabaja.

Su trabajo se encuentra en un momento delicado porque su marido (Andrew Buchan) está a punto de convertirse en primer ministro, así que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras.

La segunda temporada de la serie mantiene la tensión con un reparto que completan Sarah Lancashire, Ben Whishaw y Andrew Buchan.

"Percy Jackson and the Olympians"- 20 Noviembre (Disney+)

La tercera temporada de esta aclamada serie juvenil está basada en "The Titan's Curse", la tercera entrega de la exitosa saga literaria de Rick Riordan.

En esta nueva aventura, Percy deberá enfrentarse a la repentina desaparición de Annabeth y a la inminente Gran Profecía revelada por el Oráculo de Delfos, de la que depende el destino del Olimpo.

El reparto está encabezado por Walker Scobell y formado por Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart y Levi Chrisopulos.

"The Altruists" -19 de Noviembre (Netflix)

El proyecto, inspirado en hechos reales, sigue a dos jóvenes brillantes y ambiciosos, que quieren transformar el sistema financiero mundial en un abrir y cerrar de ojos, pero acaban acusados de robar 8,000 millones de dólares y se convierten en Bonnie y Clyde de la generación Z.

Se trata del conocido Sam Bankman-Fried, el emprendedor estadounidense que creó FTX y que está condenado por fraude, y Caroline Ellison, una de sus empleadas, también condenada, interpretados por los actores Julia Garner (Ozark) y Anthony Boyle (House of Guinnes).

"Ciudad de Dios: La lucha no para" - 8 de noviembre (HBO Max)

La nueva temporada de la serie analiza el impacto de la escalada de violencia, la corrupción política y la resistencia de la comunidad de Ciudad de Dios, al tiempo que explora las complejas dinámicas entre el crimen, la política, la justicia y la cultura.

La segunda temporada de esta serie, estrenada en 2024, es una continuación de la historia de la aclamada película de 2002.

En esta nueva temporada, la violencia estalla tras la muerte del narcotraficante Curió. La concejala Berenice (Roberta Rodrigues) se enfrenta a la corrupción política y a la creciente influencia de las milicias, mientras que Jerusa (Andréia Horta), una abogada atormentada por su pasado, busca venganza contra los responsables de destruir a su familia.

"All's Fair"- 4 noviembre (Disney+)

Segunda entrega del equipo de abogadas especializadas en divorcios -Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close- que abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de abogados para enfrentarse a rupturas sentimentales, secretos escandalosos y lealtades traicioneras, tanto en los tribunales como entre ellas mismas.

La serie, firmada por Ryan Murphy (Glee y American Horror Story), vuelve rodeada de expectación pese a las malas críticas de la primera entrega.

"Campus Drivers" - 6 Noviembre (Amazon Prime)

Basada en las novelas de C.S. Quill, de las que se han vendido cerca de un millón de ejemplares en Francia, la serie reúne en pantalla a Carmen Kassovitz (Stalk) y Baptiste Masseline (Mixte) en los papeles de Lois y Lane.

A lo largo de seis episodios, dos mundos completamente diferentes chocan: el de Louis, una joven que lo tiene todo bajo control, y el de Lane, que vive según sus propias reglas.

"Sticks" - 4 de noviembre (AppleTV)

La segunda temporada de "Sticks", protagonizada por Owen Wilson, Rhea Seehorn y Peter Dager, se centra en la carrera de un joven golfista cuyo sueño es convertirse en profesional, pero pronto comienza a darse cuenta de lo que pasa con el deporte cuando el talento se convierte en una expectativa.

Mientras Pryce, un exgolfista profesional en horas bajas, se pregunta qué posibilidades tiene él mismo de volver a la primera linea del golf y convertirse en el jugador de mayor edad en ganar un campeonato profesional.

"Infamia" - 13 Noviembre (HBO Max)

Esta serie de producción española sigue a Emma Cruz, una abogada, que se obsesiona con un caso sin resolver: la desaparición de dos niñas hace veinte años. El caso le hace enfrentarse a sus propios fantasmas y a la pérdida de su hermana cuando eran pequeñas.

El proyecto, rodado en el País Vasco y dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, cuenta con un reparto encabezado por Susana Abaitua, Jon Olivares y Ane Gabarain.

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