Rodríguez Fischer explora la relación de grandes artistas con sus madres

La escritora Ana Rodríguez Fischer explora en su nuevo libro las relaciones familiares de grandes figuras del arte y la literatura. ( EFE )

La escritora y crítica literaria Ana Rodríguez Fischer explora las complejas relaciones familiares de ocho figuras de la literatura y el arte en su libro "La oscura historia de mi madre", publicado por la editorial Siruela.

La obra presenta cartas imaginarias escritas en primera persona por personalidades como Vincent van Gogh, Virginia Woolf, Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, en las que expresan sus sentimientos hacia sus madres.

Friedrich Hölderlin, Marina Tsvietáieva, Irène Némirovsky y Marguerite Duras completan la selección de protagonistas de este ejercicio literario.

En una entrevista con EFE, Rodríguez Fischer explicó que el libro reúne ocho "ajustes de cuentas", algunos más severos que otros, sobre relaciones familiares que influyeron en la vida y la obra de estos creadores.

Relaciones difíciles

"Una de las heridas presentes en la mayoría es no sentirse vistos por sus madres", explicó la escritora, quien identificó el desinterés materno como uno de los elementos recurrentes en estas historias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/obj20261026t193901s0012i1114331-39669cec.jpg Ana Rodríguez Fischer, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, durante su entrevista con EFE. (EFE)

Entre los casos abordados figura el de Virginia Woolf, quien sufrió abusos de sus hermanastros mayores y mantuvo una relación compleja con su madre.

También destaca Vincent van Gogh, cuya búsqueda de reconocimiento materno constituye uno de los capítulos más dolorosos del libro.

Rodríguez Fischer aborda igualmente los conflictos familiares de Arthur Rimbaud y Marguerite Duras, así como la relación contradictoria de Baudelaire con su madre.

La autora, ganadora del Premio Café Gijón por " Antes de que llegue el olvido ", recuerda que las relaciones entre padres e hijos deben analizarse dentro del contexto social de cada época, cuando la infancia recibía una atención diferente a la actual.

por " ", recuerda que las relaciones entre padres e hijos deben analizarse dentro del de cada época, cuando la infancia recibía una atención diferente a la actual. El libro incluye una dedicatoria a su propia madre, a quien reconoce por haberle transmitido el interés por la poesía