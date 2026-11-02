Fiscalía mexicana entrega información a EE. UU. de expresentadora de TV y pide deportación

La expresentadora de televisión Inés Gómez Mont. ( TOMADA DE SU CUENTA DE IG. )

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este lunes que intercambió información con autoridades estadounidenses y entregó tres órdenes de aprehensión vigentes contra la expresentadora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida (EE. UU.), mientras se procesa su deportación.

Acciones de la Fiscalía

La exconductora cuenta con tres órdenes de captura: una, por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, señaló en un mensaje público que solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025, cuando precisó que la exconductora de televisión huyó de México.

Además, detalló que, en las últimas semanas, colaboró con las autoridades estadounidenses mediante el intercambio de información y la entrega de los mandamientos judiciales que pesan en su contra.

Detalles de los delitos

"Su detención obedece en este momento a su situación migratoria", precisó la FGR, que aclaró que la resolución sobre si es deportada a México corresponde a Estados Unidos.

"De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México", aseguró.

Los delitos

Según precisó la fiscal mexicana, las investigaciones apuntan a que Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos ilícitos procedentes de un esquema de desvío y triangulación de fondos públicos mediante empresas fantasma.

El dinero procedería del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales, a través de contratos por cerca de 2,450 millones de pesos (unos 130,3 millones de dólares).

La FGR sostuvo además que la expresentadora habría declarado ingresos inferiores a los obtenidos en 2014 y 2016, con lo que habría omitido pagar más de 13 millones de pesos (casi 691,489 dólares) en impuestos.

"Estas conductas son graves", afirmó Godoy, que subrayó que los recursos estaban destinados a la seguridad del sistema carcelario.

Explicó que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar dinero público y ocultar su destino, mientras el lavado de dinero busca asegurar ganancias privadas ilegales a costa del presupuesto.

Situación legal actual

"Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanos", expresó.

Por su parte, la defensa de Gómez Mont presentó el sábado un recurso de 'habeas corpus' para solicitar su liberación del centro migratorio Broward Transitional Center, en Florida.

El recurso está sellado, por lo que se desconocen los argumentos de su abogado, John Patrick Pratt.

La FGR reconoció que Gómez Mont goza de la presunción de inocencia y que corresponde a los tribunales mexicanos determinar su responsabilidad, conforme al debido proceso, mientras las autoridades estadounidenses evalúan la petición mexicana de deportarla tras su detención migratoria.