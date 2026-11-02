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La reina Mary de Dinamarca visitará Colombia en noviembre

La esposa de Federico X visitará Cali y conocerá los efectos del cambio climático y la minería ilegal en el país

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    La reina Mary de Dinamarca visitará Colombia en noviembre
    Quién es Mary Donaldson: La exejecutiva que será reina consorte de Dinamarca.
    (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)

    La reina Mary de Dinamarca realizará una visita oficial a Colombia del 23 al 26 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de salud, transición ecológica, seguridad energética y desarrollo urbano sostenible, informó este lunes la Casa Real danesa.

    Durante su estancia, la esposa del rey Federico X también expresará su solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, departamento del Chocó.

    Según el balance oficial citado, el movimiento sísmico dejó 335 fallecidos, 4,516 heridos y 103 desaparecidos.

    Impacto del terremoto

    La agenda contempla una visita a Cali, donde la reina conocerá los efectos del fenómeno de El Niño sobre los ecosistemas colombianos y las consecuencias de la minería ilegal para la biodiversidad y los recursos hídricos.

    • Mary también visitará un hospital y empresas danesas establecidas en Colombia, como parte de las actividades destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales.
    • Agenda de la visita
    • La monarca viajará acompañada por la ministra de Sanidad y Asuntos Eclesiásticos, Ida Auken, y una delegación de empresarios daneses.
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