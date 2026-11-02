El arte de Zelda se inspira en la pintura y las marionetas japonesas

La nueva versión de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" presenta diseños inspirados en el teatro japonés de marionetas. ( EFE/NINTENDO )

La saga de videojuegos "The Legend of Zelda" ha construido su identidad visual a partir de influencias tan diversas como la pintura impresionista, la animación japonesa y el teatro de marionetas , elementos que han marcado su evolución durante cuatro décadas.

El próximo lanzamiento de una nueva versión de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time", previsto para el 5 de noviembre en Nintendo Switch 2, ha reabierto el debate sobre los cambios artísticos de la franquicia creada por Shigeru Miyamoto.

El nuevo diseño de los personajes presenta rasgos que recuerdan al "ningyôgeki", el teatro tradicional japonés de marionetas, una influencia señalada por el artista Takaya Imamura, antiguo director artístico de Nintendo.

Imamura, quien trabajó durante más de 30 años en la compañía, relacionó la apariencia de los personajes con la afición de Miyamoto por las marionetas, aunque aclaró que se trata de una interpretación personal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/legend-zelda-ce5741c9.jpg El universo de Zelda combina influencias de la pintura impresionista, el anime y las tradiciones artísticas japonesas. (EFE/NINTENDO)

Los aficionados también encontraron similitudes con los títeres utilizados en la producción japonesa "Shin sanjûshi", una adaptación de "Los tres mosqueteros" realizada para la televisión en 2009.

Una saga en constante transformación

A lo largo de su historia, Zelda ha experimentado con diferentes estilos visuales. "The Wind Waker" (2002) apostó por una estética de dibujos animados, mientras que "Twilight Princess" (2006) presentó una apariencia más oscura y realista.

Por su parte, "Skyward Sword" (2011) incorporó elementos inspirados en las acuarelas impresionistas, particularmente en la obra del pintor francés Paul Cézanne.

El ilustrador español Toni Infante, quien ha realizado trabajos oficiales para la franquicia, considera que estos cambios han permitido mantener vigente la serie.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/zelda-arte-1-3f78039a.jpg Los personajes de The Legend of Zelda han experimentado importantes transformaciones visuales durante los 40 años de la saga. (EFE/NINTENDO)

"Cada título ha demostrado que la saga no se define por un estilo, sino por una experiencia, una aventura y una mitología subyacente", explicó a EFE.

Según Infante, las transformaciones visuales suelen generar opiniones divididas entre los seguidores, pero terminan convirtiéndose en parte de la identidad de los videojuegos.

suelen generar entre los seguidores, pero terminan convirtiéndose en parte de la de los videojuegos. La franquicia, que celebra su 40 aniversario en 2026, cuenta con numerosas publicaciones dedicadas a estudiar sus diseños, personajes y evolución artística.