Disney estudia miles de despidos para reducir sus costes un 20 %

Walt Disney estudia eliminar miles de puestos de trabajo como parte de un plan para reducir un 20 % sus costes anuales ( EFE )

Walt Disney estudia eliminar miles de puestos de trabajo y reducir un 20 % sus costes anuales, como parte de un nuevo plan de reestructuración que podría afectar a distintas áreas del grupo estadounidense de entretenimiento.

Según informó Bloomberg, que cita fuentes conocedoras de los planes de la compañía, Disney ha solicitado a varios de sus directivos identificar medidas para alcanzar ese objetivo de ahorro.

Los ajustes podrían incluir despidos y reducciones de otros gastos operativos. Sin embargo, las medidas no afectarían por igual a todas las divisiones del grupo.

Ajustes en diversas áreas

Entre los negocios que podrían experimentar cambios figuran los parques temáticos, las cadenas de televisión y los estudios cinematográficos.

El consejero delegado de Disney, Josh D'Amaro, pretende destinar parte de los recursos ahorrados a nuevas inversiones en producción cinematográfica, contenidos televisivos y tecnología.

También busca fortalecer los parques de atracciones y el negocio de cruceros, dos áreas importantes para los ingresos de la empresa.

Disney tiene 231,000 empleados

La compañía contaba con aproximadamente 231,000 trabajadores en todo el mundo al cierre de su último ejercicio fiscal.

Hasta el momento, Disney no ha precisado cuántos empleados podrían perder sus puestos de trabajo como consecuencia de los nuevos ajustes.

El plan surge en un contexto de cambios en la industria del entretenimiento, marcado por el avance de la inteligencia artificial y la creciente competencia de las plataformas digitales.

A estos factores se suman la debilidad de los ingresos de taquilla y la ralentización de las visitas internacionales a los parques temáticos.

Disney también enfrenta el desafío de mantener su rentabilidad mientras aumenta las inversiones en tecnología y nuevas producciones.

La compañía se ha comprometido con sus accionistas a conseguir un crecimiento de dos dígitos en el beneficio ajustado por acción durante el ejercicio fiscal en curso.

La empresa ha realizado varios recortes de personal

Los posibles despidos se sumarían a las reducciones de plantilla ejecutadas por Disney durante los últimos años.

En septiembre pasado, la empresa despidió a cientos de trabajadores de sus departamentos de recursos humanos y tecnología.

Anteriormente, en abril, había eliminado alrededor de 1,000 puestos de trabajo como parte de sus medidas para reducir gastos.

Uno de los mayores ajustes ocurrió en 2023, cuando Disney anunció la eliminación de 7,000 empleos.

Aquella decisión formó parte de un programa de ahorro de 5,500 millones de dólares impulsado durante la gestión de Bob Iger, antecesor de Josh D'Amaro.

Las medidas buscaban mejorar la eficiencia operativa y fortalecer los resultados financieros del grupo.

Nuevas iniciativas para contener gastos

Nuevas medidas para mejorar la rentabilidad

En agosto, Disney ya había advertido a sus accionistas que evaluaba nuevas iniciativas para contener el gasto.

Entre las posibilidades mencionadas figuraba una reducción adicional de su plantilla.

La empresa busca equilibrar sus inversiones en contenidos y nuevas tecnologías con la necesidad de mantener bajo control los costes operativos.

El avance de las plataformas de entretenimiento en línea también ha transformado el negocio tradicional de la televisión, una de las áreas históricas de Disney.

Mientras tanto, la compañía continúa apostando por sus parques temáticos, estudios cinematográficos y cruceros como motores de crecimiento.

Por ahora, los posibles despidos forman parte de un plan en evaluación y no se ha anunciado una cifra definitiva de trabajadores afectados.