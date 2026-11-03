El Louvre se vuelve protagonista de su propia historia en la nueva muestra "Photo Louvre"

Vista de la fachada del museo de Louvre, en París. ( EFE )

El Louvre deja a un lado su función de espacio expositor de grandes obras para convertirse él mismo en el sujeto alrededor del cual gira la nueva muestra Louvre Photo con más de 300 fotografías que juegan con la multiplicidad de visiones del museo parisino.

La exposición, según explicó este martes a EFE la comisaria Dominique De Font-Réaulx, destaca por recopilar un "ochenta por ciento de imágenes inéditas" que representan "verdaderos descubrimientos" del archivo del museo y otras instituciones como la Biblioteca Nacional que acercan al público a los entresijos que esconde el centro.

El objetivo de la muestra es deconstruir la imagen ya preconcebida del Louvre y reconstruir una nueva percepción, comenzando por el inicio de su historia cuando el Palacio de las Tullerías todavía no había sido destruido por un incendio.

Photo Louvre recopila las imágenes del museo desde esta primera etapa hasta la actualidad, con momentos claves de la historia como el desplazamiento de sus obras durante las dos guerras mundiales o la creación del Gran Louvre en la década de los 80 con las pirámides de cristal que hoy en día dan la reconocida forma al enclave artístico.

A través de fotografías tanto firmadas como anónimas, la muestra es un constante despliegue de temáticas variadas en las que el Louvre se muestra en sus diferentes facetas. Sus paredes fueron tanto pasarelas de moda como de militares, políticos y personajes reconocidos del mundo de la cultura internacional, según los organizadores de la muestra.

Una mirada histórica que contrasta con la escenografía contemporánea y colorida de las dos salas que componen la muestra.

"Queríamos que fuera divertida" explica la comisaria mientras comparaba las salas que componen la muestra con las grandes tiendas de diseño de hoy en día.

Ante la imposibilidad de exponer las fotografías de todas las obras que guarda el museo, "Photo Louvre" centra una parte de su recorrido en aquellas más emblemáticas.

La Mona Lisa, La Venus de Milo, La Victoria de Samotracia y Los Esclavos fueron las elegidas para mostrar las diferentes perspectivas que el público todavía no habría conocido.

"Hemos podido escribir una página que estaba completamente en blanco", afirma De Font-Réaulx, quien espera que este sea solo el primer paso para continuar descubriendo todo el material que guardan las grandes instituciones.

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Al final del recorrido, la exposición busca hacer partícipe al público del museo y a través del hashtag #LOUVREPHOTO solicita que aporten sus propias fotografías del Louvre.

Cuarenta de ellas serán elegidas cada dos meses para ser expuestas en la sala de la muestra, que estará abierta al público a partir de este miércoles hasta el 3 de mayo de 2027.

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