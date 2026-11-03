El Premio Cervantes 2026 se anuncia hoy con varias escritoras favoritas

Vista de un ejemplar de El Quijote de La Mancha. ( EFE/J.J.GUILLÉN )

El Premio Cervantes 2026, considerado el reconocimiento más importante de la literatura en español, se anunciará este martes en Madrid. Entre los nombres que suenan como posibles ganadores figuran los de las escritoras Rosa Montero, Gioconda Belli y Margo Glantz, así como el novelista cubano Leonardo Padura.

El galardón, concedido por el Ministerio de Cultura de España, reconoce la trayectoria de escritores cuya obra haya contribuido al enriquecimiento del patrimonio literario hispánico.

Desde su creación en 1976, cuando fue otorgado al poeta español Jorge Guillén, solamente seis mujeres han recibido el reconocimiento. La última fue la uruguaya Cristina Peri Rossi, distinguida en 2021.

Esta circunstancia ha aumentado las expectativas de que una escritora resulte ganadora en la edición de este año.

Las escritoras favoritas

Entre las posibles candidatas figuran las españolas Carme Riera, Clara Janés y Soledad Puértolas, integrantes de la Real Academia Española (RAE).

También aparece Rosa Montero, una de las novelistas y periodistas españolas más reconocidas. En 2017 estuvo cerca de ingresar en la RAE, aunque finalmente no consiguió los votos necesarios.

Por Latinoamérica destacan la escritora nicaragüense Gioconda Belli, cuyo nombre aparece desde hace años entre los favoritos, y la mexicana Margo Glantz.

Entre los candidatos masculinos se mencionan el cubano Leonardo Padura, conocido internacionalmente por sus novelas policiales, y el venezolano José Balza.

El ganador se conocerá esta tarde

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, anunciará el nombre del ganador o ganadora a partir de las 19:00 horas de Madrid, durante una rueda de prensa en la sede del ministerio.

El Premio Cervantes está dotado con 125,000 euros y es concedido por un jurado integrado por representantes de instituciones académicas y culturales.

Entre sus miembros figuran representantes de la RAE, academias de la lengua española, el Instituto Cervantes, universidades y asociaciones de críticos literarios, hispanistas y periodistas.

También participan los dos últimos galardonados: el mexicano Gonzalo Celorio, ganador en 2025, y el español Álvaro Pombo, distinguido en 2024.

Latinoamérica podría recibir el galardón

Durante décadas, el Premio Cervantes mantuvo una tradición no escrita de alternar sus ganadores entre España y Latinoamérica.

Sin embargo, en los últimos años esa tendencia ha cambiado.

Los españoles Joan Margarit y Francisco Brines recibieron el premio en 2019 y 2020, respectivamente. Les siguieron la uruguaya Cristina Peri Rossi en 2021 y el venezolano Rafael Cadenas en 2022.

Posteriormente, los españoles Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo fueron reconocidos en 2023 y 2024.

En 2025, el galardón correspondió al escritor mexicano Gonzalo Celorio.

Si continúa esta tendencia, un autor latinoamericano podría recibir el reconocimiento este año.

Solo seis mujeres han ganado el Cervantes

En sus cinco décadas de historia, el Premio Cervantes ha distinguido principalmente a escritores.

La primera mujer galardonada fue la filósofa y ensayista española María Zambrano, en 1988.

Cuatro años después, en 1992, recibió el reconocimiento la poeta cubana Dulce María Loynaz.

Posteriormente fueron premiadas la española Ana María Matute, en 2010; la mexicana Elena Poniatowska, en 2013; y la uruguaya Ida Vitale, en 2018.

La sexta fue Cristina Peri Rossi, reconocida en 2021.

Si el jurado selecciona este martes a una escritora, se convertiría en la séptima mujer en obtener el galardón.

Entrega del premio en abril

El Premio Cervantes reconoce una trayectoria literaria consolidada que, independientemente de la nacionalidad del autor, haya contribuido a enriquecer el legado de la literatura en español.

Tradicionalmente, el ganador recibe el reconocimiento de manos de los reyes de España durante una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

El acto se celebra cada 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro y la conmemoración del fallecimiento de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha.

El escritor que resulte elegido este martes recibirá el galardón en abril de 2027.