La escritora Cristina Fernández Cubas es galardonada con el Premio Cervantes 2026

La escritora española Cristina Fernández Cubas fue galardonada este martes con el Premio Cervantes 2026, el máximo reconocimiento de las letras en español, dotado con 125,000 euros, según anunció el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun.

La autora catalana, de 81 años, cuenta con una reconocida trayectoria literaria marcada por el relato fantástico, género que ha cultivado con una voz propia y una particular manera de explorar los límites entre la realidad, los sueños y la imaginación.

Fernández Cubas nació el 18 de octubre de 1945 en Arenys de Mar, Barcelona. Aunque su producción literaria no es extensa, sus libros han alcanzado un notable prestigio dentro de las letras hispánicas.

Además de cuentos, ha escrito novelas, teatro, literatura infantil y memorias. Entre sus obras destaca *Cosas que ya no existen* (2001), un libro autobiográfico que permite conocer aspectos de su vida y su concepción de la literatura.

Una vida dedicada a la literatura

La escritora estudió Derecho en Barcelona y periodismo en Madrid. Durante varios años ejerció como corresponsal en ciudades como El Cairo, Lima, Buenos Aires, París y Berlín, antes de dedicarse por completo a la creación literaria.

Su interés por las historias comenzó durante la infancia, cuando escuchaba los relatos que su niñera le contaba cada noche. Aquellas narraciones, muchas veces inconclusas, despertaron su curiosidad y contribuyeron a formar su vocación.

"Eran historias que a veces dejaba sin terminar y de las que nunca nos explicaba su origen", recordó la autora al hablar de aquellas experiencias.

Fernández Cubas ha reconocido entre sus influencias literarias a Antón Chéjov, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Agatha Christie y Edgar Allan Poe.

Su primer libro de relatos, Mi hermana Elba, apareció en 1980, después de que su esposo, el ensayista y traductor Carlos Trías Sagnier, enviara el manuscrito a la editora Beatriz de Moura, de Tusquets, sin comunicárselo previamente.

La publicación marcó el comienzo de una trayectoria que consolidó a Fernández Cubas como una de las voces más singulares del cuento español contemporáneo.

Entre sus títulos figuran Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990), Con Ágatha en Estambul (1994), Parientes pobres del diablo (2006) y La habitación de Nona (2015).

En 2013 publicó, bajo el seudónimo de Fernanda Kubbs, la novela La puerta entreabierta, protagonizada por una periodista escéptica que vive una experiencia extraordinaria después de visitar a una vidente.

Una trayectoria reconocida

A lo largo de su carrera, Fernández Cubas ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Setenil de 2006, por Parientes pobres del diablo, y los premios Cálamo, Ciudad de Barcelona y Salambó por Todos los cuentos.

En 2015 obtuvo el Premio de la Crítica por *La habitación de Nona*, obra que también le mereció el Premio Nacional de Narrativa en 2016.

En 2023 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, que reconoció la originalidad y calidad de su narrativa, especialmente su aportación al cuento fantástico.

La autora ha defendido una concepción de la literatura en la que los sueños y la imaginación forman parte de la experiencia humana y permiten explorar aspectos de la realidad que no siempre resultan visibles.

Con el Premio Cervantes 2026, Cristina Fernández Cubas suma el reconocimiento más importante de las letras en español a una carrera dedicada a transformar lo cotidiano en historias cargadas de misterio, sensibilidad y profundidad psicológica.