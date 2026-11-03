Documental sobre Elizabeth Holmes lidera la taquilla en Estados Unidos y Canadá

Imagen de 2022 de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

El documental You Can See Everything(Puedes verlo todo), sobre Elizabeth Holmes, fundadora de la empresa Theranos, alcanzó el primer puesto de la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante su tercera semana en cartelera, con una recaudación acumulada de 64 millones de dólares.

La película, dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, obtuvo 11 millones de dólares durante el último fin de semana y superó las expectativas comerciales para una producción documental.

Con una duración cercana a las tres horas, el filme ha conseguido ampliar considerablemente su presencia en los cines norteamericanos.

Éxito en taquilla

Tras estrenarse en apenas 855 salas, pasó a exhibirse en 2,655 y posteriormente aumentó su distribución hasta alcanzar 3,243 salas durante su tercera semana.

La buena acogida del público ha fortalecido sus posibilidades de competir en los próximos premios Óscar, según destacan varios medios especializados.

Una producción que se mantuvo en secreto

El documental, distribuido por la compañía cinematográfica A24, permaneció prácticamente en secreto hasta hace dos meses.

Su primera presentación pública tuvo lugar en septiembre, durante el Festival de Cine de Telluride, celebrado en Colorado, Estados Unidos.

La producción aborda la figura de Elizabeth Holmes, quien alcanzó notoriedad internacional como fundadora de Theranos, una empresa tecnológica que prometía revolucionar los análisis de sangre.

Holmes fue condenada por fraude después de que las autoridades estadounidenses determinaran que había engañado a inversionistas sobre las capacidades de la tecnología desarrollada por su compañía.

Otras producciones en taquilla

Clayface ocupa el segundo lugar. La película Clayfacese situó en la segunda posición de la taquilla norteamericana.

La producción acumula 83 millones de dólares en todo el mundo, distribuidos entre 44.6 millones en Estados Unidos y Canadá y 38.9 millones en los mercados internacionales.

El tercer puesto corresponde a Wildwood: El bosque salvaje, una película de animación que también ha superado las previsiones iniciales.

El filme registra una recaudación mundial acumulada de 53 millones de dólares.

Wicker y Street Fighter completan la lista En la cuarta posición aparece Wicker, un romance protagonizado por Olivia Colman y Alexander Skarsgård. La película ha recaudado 16 millones de dólares, de los cuales 13 millones corresponden al mercado norteamericano. La producción todavía tiene pendiente su estreno en varios países europeos, lo que podría aumentar sus ingresos internacionales. El quinto puesto lo ocupa Street Fighter, que acumula 92 millones de dólares en todo el mundo después de dos semanas en cartelera. De esa cantidad, 53.4 millones proceden de Estados Unidos y Canadá, mientras que los restantes 38.9 millones corresponden a otros mercados. El desempeño de estas producciones refleja la diversidad de géneros que compiten actualmente por la atención del público, desde documentales y películas de animación hasta romances y adaptaciones de videojuegos.