Isabel Allende alerta sobre el auge de la ultraderecha y el populismo

La escritora Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026, durante un encuentro con periodistas en Madrid. ( EFE. )

La escritora Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026, advirtió sobre la creciente fascinación por la ultraderecha, los gobiernos autoritarios y el populismo, una tendencia que considera especialmente preocupante ante las amenazas que enfrentan las democracias.

"Siento en el aire una fascinación con la ultraderecha, con los gobiernos autoritarios y el populismo", afirmó la novelista durante un encuentro con periodistas en Madrid.

Allende considera que los escritores poseen una sensibilidad especial para interpretar los cambios sociales. A su juicio, tienen "unas antenas" que les permiten captar "el murmullo del inconsciente colectivo, lo que está pasando".

Sus reflexiones coinciden con la publicación de La hora antes del alba, la novela que le mereció el Premio Planeta 2026 y que constituye una continuación de su célebre obra La casa de los espíritus.

Amenazas a la democracia

La autora sostuvo que su nueva novela llega en un momento en el que las democracias están amenazadas, incluso aquellas que históricamente han mostrado mayor estabilidad institucional.

"Hasta aquellas que parecen sólidas como la de Estados Unidos: estoy viviendo bajo el régimen de Trump, que da para pensar mucho", expresó.

Allende relacionó esa preocupación con su experiencia personal y su conocimiento de las dictaduras, cuyos mecanismos de represión y violencia forman parte de los temas centrales de su literatura.

En ese sentido, alertó sobre el desconocimiento histórico de las nuevas generaciones y su posible acercamiento a movimientos extremistas.

"Para un joven es muy fácil enchufarse con los neonazis porque no tiene ni idea de lo que fue ese régimen y las consecuencias que tuvo", señaló.

La escritora explicó que La hora antes del alba nació de la insistencia de sus lectores por conocer el destino de Alba Satigny Trueba, personaje que quedó embarazada, perseguida por la dictadura y sola en la residencia familiar.

La protagonista regresa a esa casa después de haber sido torturada por el régimen. Allende aseguró que imaginar sus circunstancias no resultó difícil porque conoce de primera mano el funcionamiento del terror bajo una dictadura.

El feminismo como compromiso permanente

La novelista también reivindicó su trayectoria feminista y aseguró que mantiene intactas las convicciones que comenzaron a formarse durante su adolescencia.

"Fui feminista antes de que la palabra existiera", manifestó, al tiempo que afirmó seguir siendo "la misma furiosa" que era a los 15 años.

La autora, nacida en Perú, criada en Chile y residente en Estados Unidos, destacó que sus novelas presentan mujeres fuertes y abordan la lucha contra el patriarcado.

Según explicó, ese sistema determina buena parte de las jerarquías sociales, la violencia, las desigualdades y las guerras.

Reconoció que el patriarcado ha predominado durante milenios, pero rechazó interpretar las dificultades del movimiento feminista como un fracaso.

"El hecho de que no hayamos logrado lo que queremos no significa que hayamos fracasado sino que la lucha era más fuerte de lo que creíamos", sostuvo.

Allende afirmó que la democracia resulta fundamental para los derechos de las mujeres, porque los gobiernos autoritarios suelen dirigir sus primeras acciones contra ellas y contra la libertad de prensa.

"Lo primero que hacen es atacar a los periodistas y a las mujeres", advirtió.

También recordó que, ante situaciones de violencia, catástrofes o extremismos, las mujeres suelen encontrarse entre las primeras víctimas.

"Y cada vez que ocurre una situación de violencia, de catástrofe o cualquier extremismo, las primeras víctimas son ellas", indicó, al señalar que las nuevas generaciones deberían comprender esa realidad.

La escritora destacó además el papel de las mujeres en el sostenimiento de las familias y las comunidades.

Las describió como aquellas que cuidan, protegen, alimentan, cultivan la tierra, crían a los hijos y acompañan a las personas hasta el final de sus vidas.

"Gracias a las mujeres sobrevive el mundo", afirmó.

El regreso al universo de La casa de los espíritus

Allende explicó que regresar al universo narrativo de La casa de los espíritus, cuatro décadas después de su publicación, fue una experiencia natural.

La escritora recordó que creció en un ambiente familiar donde las historias sobre espíritus y fenómenos sobrenaturales formaban parte de la vida cotidiana.

"No creo en fantasmas, pero mi abuela tenía sesiones de espiritismo una vez a la semana y yo me crié con la idea de que se podía invocar a los muertos", relató.

"Vivíamos rodeados de espíritus y con la idea de que había muchas dimensiones de la realidad", agregó.

La novelista aseguró que acepta ese misterio y mantiene una relación permanente con sus recuerdos familiares, especialmente con su hija, fallecida hace 33 años, a quien dedicó su libro Paula, publicado en 1994.

"Ella y mi madre son dos espíritus que me acompañan porque quiero recordarlos, no por ninguna otra razón", explicó.

Allende también confesó que no acostumbra releer sus novelas porque considera que existen demasiadas buenas obras pendientes de lectura.

Sin embargo, reconoció que nunca se despide definitivamente de sus personajes, pues estos regresan transformados a sus nuevas historias.

"Siempre vuelven disfrazados", comentó.

La autora atribuyó buena parte de su inspiración a las experiencias de su entorno familiar.

"Con una familia como la mía, no hay nada que inventar", expresó.

La literatura como ejercicio de empatía

Allende aseguró que no escribe con la intención de transmitir mensajes específicos ni ofrecer respuestas definitivas a los lectores. "Cuento las cosas como las he vivido, me parece que no tengo respuestas para nada, lo que tengo son preguntas y una curiosidad insaciable", explicó. La escritora afirmó que sus historias surgen de los acontecimientos que observa y de los asuntos que despiertan su interés personal. "No tengo que inventar mucho, tengo que escuchar y observar lo que pasa a mi alrededor. La literatura es un acto de empatía", manifestó. Finalmente, expresó su emoción por recibir el Premio Planeta 2026, un reconocimiento que considera la culminación de una trayectoria literaria desarrollada durante 45 años. "He tenido muchos premios, pero este fue muy personal y recibido, encima, de manos del rey y de la reina"