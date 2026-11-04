Justicia noruega revoca orden de levantar prisión preventiva a hijo de reina Mette-Marit

Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, en una foto de archivo. ( AFP )

Un tribunal de apelación noruego revocó este miércoles la orden de un juzgado de primera instancia de levantar la prisión preventiva al hijo de la reina Mette-Marit, Marius Borg Høiby, condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

Høiby, cuyo caso será sometido a un nuevo juicio en febrero, llevaba en prisión preventiva desde febrero, aunque la justicia accedió en julio a someterlo a un régimen domiciliario con una tobillera electrónica.

Un juzgado de Oslo había revocado el lunes ese régimen, bajo la condición de que el joven, de 29 años y fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el rey Haakon VIII, se presentase regularmente ante las autoridades y se sometiese a controles de detección de drogas.

"El tribunal de Apelación no comparte la decisión del juzgado de primera instancia de que esas medidas serían suficientes para impedir que Høiby se drogue si es puesto en libertad"

"Hay que tener en cuenta que ha consumido alcohol a pesar del marco estricto con controles de drogas al que ha estado sometido", consta en el fallo, reproducido por la televisión pública NRK.

Según NRK, durante la vista celebrada el pasado lunes, se reveló que el joven había dado positivo por alcohol en los últimos test realizados, algo que Høiby atribuyó a que había usado enjuague bucal y bebido zumo de manzana fermentado, una explicación que Apelación considera "poco creíble".

Apelación aceptó los argumentos de la Fiscalía, que había recurrido el lunes y pedido una suspensión inmediata de la orden, de que hay peligro de que Høiby pueda volver a delinquir y violar la orden de alejamiento de una de sus exnovias.

Høiby deberá permanecer bajo arresto domiciliario ahora al menos hasta el 30 de noviembre.

El joven, que no pertenece a la Casa Real, ha permanecido en su casa en la residencia real de Skaugum desde julio, que ha abandonado en algunas ocasiones, por ejemplo, para participar en el entierro del rey Harald V en septiembre pasado.

Caso

Høiby, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que estaba acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue sentenciado a pagar una indemnización conjunta de 640,000 coronas noruegas (unos 58,000 euros) a cuatro víctimas.

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