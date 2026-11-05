Filipinas podría investigar al hermano de Meghan Markle

Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, es investigado en Filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual infantil en su antigua vivienda de Cebú. ( SHUTTERSTOCK )

Las autoridades filipinas no descartan investigar a Thomas Markle Jr. , hermanastro de Meghan Markle , por su posible implicación en el caso de material de abuso sexual infantil encontrado en la vivienda de su padre, Thomas Markle Sr. , en Cebú , Filipinas.

El secretario de Interior, Jonvic Remulla, informó este jueves que Markle Jr., de 60 años, es considerado "persona de interés", aunque aclaró que todavía no tiene la condición de sospechoso.

"Hay indicios que apuntan a que el hijo también está involucrado en el delito", declaró Remulla durante una rueda de prensa.

El funcionario advirtió que "acusar únicamente al padre es solo la mitad del trabajo policial", pese a que fue el propio Markle Jr. quien entregó el material a las autoridades a finales de octubre.

Investigación en curso

Según Remulla, varios testigos afirmaron haber visto a menores entrar en la vivienda. También señalaron que desde el inmueble "se veían aros de luz", equipos utilizados habitualmente para grabar videos.

Markle Jr. explicó que utilizaba esos dispositivos para producir contenido destinado a sus redes sociales. Sin embargo, los investigadores revisaron sus perfiles y comprobaron que "no aparece ninguna menor de edad allí", indicó el secretario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/101bd415f41565991e76da518c9bb6ece045a0cdw-f6bedb45.jpg La Policía Nacional de Filipinas investiga los dispositivos hallados en la vivienda del padre de Meghan Markle, en Cebú. (EFE/Policía Nacional de Filipinas). ((EFE/POLICÍA NACIONAL DE FILIPINAS).) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/7f617978c5dd54b397018b2640d14e40ef397982w-00b1deb0.jpg Dispositivos entregados a las autoridades filipinas tras el hallazgo de material de abuso sexual infantil en la vivienda de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle. (EFE/Policía Nacional de Filipinas). ((EFE/POLICÍA NACIONAL DE FILIPINAS).) ‹ >

Investigan miles de fotografías

Las autoridades recuperaron cerca de 7,500 fotografías y un video con material de abuso sexual infantil, según informó Remulla.

El funcionario explicó que las imágenes corresponden a niños y niñas de ascendencia asiática, latina y europea, cuyas edades rondan los 10 u 11 años.

"Es algo que no te puedes quitar de la cabeza después de haberlo visto", expresó el secretario, quien calificó el contenido de "verdaderamente perturbador".

La Policía Nacional de Filipinas (PNP) intenta determinar si los dispositivos pertenecen a Thomas Markle Sr., de 82 años.

Para avanzar en las pesquisas, las autoridades solicitaron colaboración al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

"Los seis teléfonos provienen de Estados Unidos", explicó Remulla, quien señaló la necesidad de verificar las tarjetas SIM y sus registros.

Conocimientos previos de Meghan Markle

La investigación comenzó el 23 de octubre, cuando Thomas Markle Jr. denunció haber encontrado imágenes y videos de abuso infantil entre las pertenencias que su padre dejó en Cebú, donde residió hasta mediados de este año.

Ese mismo día, Meghan Markle, duquesa de Sussex, aseguró en una carta enviada al periódico británico The Sun que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018, después de recibir información de la Policía británica.

La esposa del príncipe Harry explicó que esas denuncias motivaron su decisión de romper relaciones con su padre e impedir que tuviera contacto con sus hijos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/49f715afbe36257ae42515726b25d27692d6592bw-06751922.jpg Meghan Markle, duquesa de Sussex, aseguró que conocía desde 2018 las acusaciones contra su padre. (EFE)

Según informó Politico, Meghan Markle y el príncipe Harry tienen previsto visitar la próxima semana el Parlamento Europeo para abordar los peligros que enfrentan los menores en las redes sociales.

La investigación en Filipinas continúa abierta y las autoridades todavía no han establecido responsabilidades penales por el material encontrado