"The Pitt" enfrenta una disputa judicial por similitudes con "Urgencias"

Los actores de la serie "The Pitt". ( EFE/EPA/JILL CONNELLY )

Un tribunal de apelaciones de California decidió que continúe la demanda presentada por Sherri Crichton, viuda del escritor y guionista Michael Crichton, creador de la serie Urgencias (ER), contra los responsables de The Pitt, por las similitudes entre ambas producciones televisivas.

La decisión judicial permite que el caso avance hacia nuevas etapas del proceso, después de que Warner Bros., productora de The Pitt, intentara conseguir su desestimación.

Según el fallo, existen similitudes claras y numerosas entre ambas series, especialmente en la ambientación hospitalaria, el ritmo acelerado de las historias, el lenguaje médico y las representaciones de lesiones.

El tribunal también mencionó la presencia de un médico joven e inexperto recién graduado como otro elemento común entre las producciones.

El origen de la disputa

´Urgencias´ está basada en un guion escrito por Michael Crichton en 1974, inspirado en sus experiencias como estudiante de medicina.

El contrato del escritor con Warner Bros. incluía una cláusula que impedía desarrollar producciones derivadas o retomar la serie sin su autorización.

Sherri Crichton presentó la demanda en agosto de 2024, meses antes del estreno de ´The Pitt´, protagonizada por Noah Wyle, quien también formó parte del elenco principal de Urgencias.

En su reclamación sostiene que Noah Wyle, John Wells y R. Scott Gemmill intentaron inicialmente desarrollar una nueva versión de Urgencias, pero modificaron el proyecto después de no conseguir su autorización.

La viuda del escritor considera que The Pitt conserva elementos fundamentales de la serie original y que su producción vulnera los derechos establecidos en el contrato de su esposo.

Warner Bros. defiende la independencia de la serie

Warner Bros. sostiene que The Pitt es una producción completamente distinta y que no constituye una continuación ni una obra derivada de ´Urgencias´.

La compañía intentó desestimar la demanda mediante la legislación conocida como ´anti-SLAPP´ de California, destinada a proteger la libertad de expresión frente a determinadas acciones judiciales.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones rechazó el recurso y permitió que el litigio continúe.

Según informó la revista Variety, la controversia podría llegar a un jurado, que tendría que determinar si ´The Pitt´ constituye una producción derivada de ´Urgencias´, salvo que las partes alcancen previamente un acuerdo.

La viuda de Crichton celebra la decisión

Sherri Crichton expresó su satisfacción con el fallo judicial y manifestó su intención de continuar el proceso.

"Me siento profundamente satisfecha con la decisión del tribunal de apelaciones y espero con interés la fase de obtención de pruebas, así como la presentación ante un jurado de nuestro caso, el cual afecta a escritores, creadores, a sus familias y a sus patrimonios", declaró en un comunicado recogido por Variety.

La resolución no determina todavía si hubo una vulneración de derechos, sino que permite examinar las reclamaciones de la demandante durante las siguientes etapas judiciales.