El escritor Sergio Ramírez, nicaragüense exiliado, ingresará en la RAE el 15 de noviembre

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez en una imagen de archivo. ( EFE )

El escritor Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942), nacionalizado español y exiliado en España, ingresará en la Real Academia Española (RAE) el próximo domingo 15 de noviembre para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, en un acto en el que leerá el discurso titulado Un novelista ecuménico.

El Pleno de la RAE eligió como académico a Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026.

Su candidatura, la única presentada para ocupar ese puesto, fue avalada, tal y como exigen sus estatutos, por tres académicos: el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez (Premio Cervantes 2023) y el actual director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017, tomará posesión de la silla L, que ocupó Vargas Llosa hasta su fallecimiento el 13 de abril de 2025, el próximo domingo en la RAE.

Le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico de la RAE Luis Mateo Díez, quien durante la lectura de méritos del candidato lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido".

Díez destacó también que Ramírez "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país", ya que el escritor reside en Madrid desde que en 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención en su contra por supuestamente incitar el odio por la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar, centrada en la represión política en su país.

Trayectoria

Ramírez es una de las figuras más destacadas de la narrativa iberoamericana contemporánea, autor de novelas como Margarita, está linda la mar (1998) o Adiós, muchachos (1987), además de cuentista, ensayista y periodista. En 2026 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas y ensayos, Ramírez es también miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

Traducido a 20 idiomas, entre otros premios ha ganado el Dashiell Hammett por Castigo Divino (1988), el Alfaguara de Novela por Margarita, está linda la mar, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (Chile, 2011) o el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español (México, 2014).

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