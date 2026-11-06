El príncipe Harry apelará fallo legal contra el Daily Mail

El príncipe Harry en una imagen de archivo. ( AFP )

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, ha presentado, junto a otras personalidades como Elton John, un recurso de apelación para impugnar la decisión de la justicia británica de desestimar este martes su demanda contra la editora del tabloide Daily Mail por recopilación ilegal de información.

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló el pasado mes de julio a favor de Associated Newspapers Limited (ANL), la editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, y un mes más tarde el juez dictaminó que Harry, el músico y otras cuatro celebridades debían abonar un pago inicial de más de 9.5 millones de libras (11.3 millones de euros) en costas.

Este viernes, un portavoz del duque de Sussex, John y el resto del grupo, confirmó que éstos habían presentado solicitudes ante el Tribunal de Apelación para recurrir las sentencias del magistrado Matthew Nickin sobre sus demandas y la indemnización impuesta.

"Los demandantes discrepan respetuosamente de esas decisiones sin precedentes, que consideran erróneas tanto desde el punto de vista legal como fáctico", señaló el portavoz.

El príncipe Harry, que encabezó la demanda junto con Elton John, la baronesa Doreen Lawrence, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes, aseguraron en julio que la decisión de desestimar su demanda representaba "una incoherencia difícil de comprender con el sentido común".

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

El juez Nicklin aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial del Daily Mail, que mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

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En un comunicado emitido tras el dictamen de julio, la compañía ANL señaló que éste suponía "una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general".