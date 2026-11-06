Raphael y Ana Belén reciben el máximo honor de la Academia de la Música España

Foto de familia de los diez primeros profesionales distinguidos como Académicos/as de Honor por la Academia de la Música de España. ( EFE/ BORJA SANCHEZ-TRILLO )

Los cantantes Raphael, Ana Belén, María del Mar Bonet y Carmen Linares figuran entre las diez personalidades reconocidas este viernes como académicos de honor por la Academia de la Música de España, la máxima distinción que concede la institución a profesionales con una trayectoria excepcional.

La ceremonia reunió a intérpretes, compositores, productores y representantes de la industria musical española, en un homenaje que destacó tanto a las figuras de los escenarios como a quienes han contribuido al desarrollo del sector desde otras áreas.

"¿Quién me iba a decir cuando casi un niño me presenté en el Teatro Fuencarral para pedir mi carné de artista, circo y variedades que después de tantos años estaría aquí?", expresó Raphael al recibir el reconocimiento.

El intérprete agradeció al público y a los profesionales que lo han acompañado durante su extensa carrera. "Nada posible sin el público ni tantos compañeros profesionales que han caminado conmigo", añadió.

Ana Belén recibió la distinción de manos de la cantante Zahara, quien explicó que gracias a ella descubrió su propia voz.

"¡Soy mayor y he resistido, sigo en activo!", celebró la cantante y actriz, que también dedicó palabras de agradecimiento a su esposo, Víctor Manuel, por animarla a desarrollar su carrera musical cuando pensaba dedicarse exclusivamente al teatro.

"Porque en un momento me dijera: 'Tú puedes seguir cantando y debes cantar, sin miedo', e hizo que comenzara una carrera musical cuando me pensaba que con el teatro ya estaba todo cubierto", recordó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/academicos-de-honor-musica-3-aaa2e53b.jpg El cantante español Raphael recibe el reconocimiento como académico de honor de la Academia de la Música de España. (EFE/Borja Sánchez-Trillo) (EFE/BORJA SÁNCHEZ-TRILLO)

Reconocimiento a distintas generaciones

Además de los cuatro intérpretes, fueron distinguidos el director de orquesta Jordi Savall, el representante artístico Berry Navarro, el periodista musical Diego A. Manrique, el productor discográfico Jesús López, la productora Maryní Callejo y la compositora Teresa Catalán.

La presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Giménez, destacó que los homenajeados representan la tenacidad, la pasión y la entrega de profesionales que abrieron caminos en distintas disciplinas.

"Representan la tenacidad, la pasión, la entrega y el amor por la música, pero también hablan del éxito y sus diferentes dificultades", señaló Giménez.

María del Mar Bonet agradeció especialmente que fueran sus propios compañeros quienes la eligieran para recibir la distinción.

Por su parte, Carmen Linares reivindicó su compromiso con el flamenco. "Transmitir la verdad del flamenco y que le llegue al público, esa es nuestra misión", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/academicos-de-honor-musica-4-8ccc9598.jpg La cantante y actriz Ana Belén recibe de manos de Zahara la distinción como académica de honor. (EFE/Borja Sánchez-Trillo) ((EFE/BORJA SÁNCHEZ-TRILLO))

Reclamos por la música clásica

El director de orquesta y violonchelista Jordi Savall aprovechó su intervención para defender la cultura popular y reclamar una mayor protección del patrimonio musical español.

También cuestionó el funcionamiento de plataformas como Spotify, que, a su juicio, no están diseñadas para favorecer la difusión de la música clásica.

La compositora Teresa Catalán se sumó a esa preocupación y recordó la escasa presencia de la música contemporánea en las reproducciones digitales.

"No se nos ve, pero estamos aquí", manifestó.

La ceremonia incluyó un homenaje a la compositora Marisa Manchado, fallecida en el accidente ferroviario de Urda, Toledo, y un recuerdo para la cantante Clara Montes, quien continúa hospitalizada mientras se recupera de las lesiones sufridas en ese suceso.

Maryní Callejo, de 82 años, fue la única homenajeada que no asistió a la entrega.

Entre los momentos emotivos figuró la intervención de Jesús López, presidente y director ejecutivo de Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica, quien recordó la importancia de las composiciones en el desarrollo de la industria.

"Nosotros no seríamos nadie sin una canción", expresó.

El representante artístico Berry Navarro, vinculado durante décadas a figuras como Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, agradeció la distinción con humor.

"Quizás he sido la excepción en esta profesión porque nunca me han despedido", comentó, provocando las risas de los asistentes.