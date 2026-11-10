Lima acogerá la Feria del Libro Ricardo Palma con actividades culturales y literarias

Fotografía de archivo en la que se captó la vista general de un stand en la Feria del Libro Ricardo Palma, en el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima (Perú). ( EFE/ERNESTO ARIAS )

Más de doscientos autores nacionales e internacionales, entre los que se encuentran la mexicana América Rodas y la argentina Florencia Etcheves, participarán en la edición 47 de la Feria del Libro Ricardo Palma, la más antigua de Perú, que se celebrará del 27 de noviembre al 9 de diciembre próximos en el emblemático Parque limeño Kennedy de Miraflores.

Durante trece días, la capital peruana acogerá esta feria que se celebra desde 1972, en la que contará con la participación de 68 editoriales y autores peruanos como Alonso Cueto, Carmen Mc Evoy y Sol Carreño y con un programa de mesas de diálogo y conversatorios, según anticiparon sus organizadores en una rueda de prensa este lunes.

Autores destacados

En el plano internacional, además de la escritora juvenil América Rodas, que presentará su novela 'La conquista perfecta'; y de la de la autora argentina Florencia Etcheves, que presentará el libro 'Madame Borges', también destacan la presencia de los argentinos Esteban Castromán, Patricio Foglia y Daniel Sacro.

Esta edición, organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Miraflores y con el apoyo del Ministerio de Cultura, homenajeará al presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Harry Belevan y al arqueólogo Federico Kauffmann Doig.

Actividades culturales

La feria, además, concentrará el quinto encuentro de 'bookfluencers' ('influencers' dedicados a los libros y la literatura), talleres científicos, espectáculos familiares y actividades de cuentos con temática navideña.

Bajo el lema 'El mejor regalo lo encuentras en la Feria del libro Ricardo Palma', la organización busca incentivar el regalo de un libro durante las fiestas de fin de año.

"El libro y la lectura son herramientas fundamentales para el desarrollo de una ciudadanía crítica, informada y participativa", afirmó hoy el director general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura de Perú, Carlos Solano, durante la presentación de la feria.

Así mismo, Solano destacó la presencia de treinta proyectos editoriales liderados por mujeres, lo que "refleja la necesidad de seguir creando oportunidades para el desarrollo de nuevos emprendimientos editoriales promoviendo una industria más descentralizada, diversa e inclusiva".

En el acto también estuvo presente el alcalde de Miraflores, Carlos Canales; el presidente de la Cámara Peruana del Libro (CPL), Ricardo Muguerza, y la directora cultural de la CPL de Actividades culturales, Melissa Pérez.