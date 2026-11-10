La biografía de Mario Vargas Llosa será lanzada por una editorial de Planeta tras rechazo de Debate

El fallecido escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, cuya biografía será publicada en español por el Grupo Planeta. ( EFE/ FRANCISCO GUASCO )

La editorial Deusto, perteneciente al Grupo Planeta, publicará la biografía de Mario Vargas Llosa escrita por el británico Gerald Martin, después de que Debate, sello de Penguin Random House, renunciara a los derechos que había adquirido en 2013.

La obra, titulada "Vargas Llosa: A Life", fue publicada en julio pasado en el Reino Unido por Bloomsbury y aborda tanto la trayectoria literaria del Nobel hispanoperuano como sus posiciones políticas y su vida personal.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva para su lanzamiento en español, la editorial estima que llegará a las librerías hacia finales de 2027.

Roger Domingo, director editorial de Deusto, Alienta, Gestión 2000 e Istoria, explicó que actualmente trabajan en la traducción del libro.

"Estamos acabando la traducción, queremos que llegue simultáneamente a España, México y el resto de territorios hispanos", señaló.

Las razones del rechazo

Debate, sello perteneciente al mismo grupo editorial que publica la obra de Vargas Llosa, había contratado la biografía de Gerald Martin en 2013.

Sin embargo, según explicó Miguel Aguilar, director editorial de Debate, la empresa no tuvo acceso al manuscrito completo hasta prácticamente el momento de su publicación en el Reino Unido, en julio pasado.

Tras examinar el contenido, la editorial decidió no incorporarlo a su catálogo.

"Una vez conocido el texto en su integridad, consideramos que su enfoque, sus criterios interpretativos y el retrato que construye de Mario Vargas Llosa no responden a los estándares editoriales que exigimos para una obra de estas características ni son compatibles con el respaldo de nuestro sello. Por esa razón hemos decidido no incorporarlo a nuestro catálogo", declaró Aguilar a EFE.

La decisión permitió que el Grupo Planeta asumiera la publicación de la obra en español a través de Deusto.

Una biografía sobre su vida y sus contradicciones

Gerald Martin, especialista en la literatura del bum latinoamericano, es también autor de una reconocida biografía de Gabriel García Márquez, publicada en España por Debate en 2009.

En "Vargas Llosa: A Life", el investigador británico examina la trayectoria del escritor peruano, considerado uno de los grandes representantes de la literatura contemporánea y una figura influyente en el debate intelectual.

La editorial Bloomsbury presenta el libro como una investigación ampliamente documentada que ofrece un recorrido por la vida y las contradicciones del autor.

La biografía aborda su evolución política, desde sus primeras simpatías socialistas hasta su posterior defensa de las ideas liberales.

Martin recuerda que Vargas Llosa terminó convirtiéndose en un firme defensor de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, así como del individualismo neoliberal que ambos promovieron.

Su vida sentimental

El libro también dedica espacio a las relaciones personales del escritor, incluidas algunas de las decisiones que generaron controversia pública.

Entre ellas figura su matrimonio, a los 19 años, con su tía Julia, relación que terminó una década después, cuando inició una nueva etapa sentimental con su prima Patricia Llosa.

La biografía también aborda su posterior separación de Patricia y su relación con Isabel Preysler.

Para Bloomsbury, la vida personal del Nobel estuvo marcada por controversias similares a las que acompañaron sus posiciones políticas.

"Apuesto, elegante y dotado de una ambición, una energía y una determinación casi incomparables, Vargas Llosa tuvo una vida personal tan controvertida como sus posiciones políticas", señala la editorial en la presentación del libro.

La publicación de esta biografía en español permitirá conocer la interpretación de Gerald Martin sobre la vida del escritor, cuya obra literaria y participación en los debates políticos lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de las letras hispanoamericanas.