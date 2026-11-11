×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Obra
Añadir Diario Libre en GoogleObra

Anuncian la obra "Bodas de plata", protagonizada por Zoila Luna e Irving Alberti

La obra se presentará los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de febrero de 2027 en la sala Ravelo del Teatro Nacional

    Expandir imagen
    Anuncian la obra Bodas de plata, protagonizada por Zoila Luna e Irving Alberti
    Zoila Luna e Irving Alberti protagonizan "Bodas de plata". (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

    Bodas de plata, la nueva obra escrita por Irving Alberti y dirigida por Ramón Santana, se presentará los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de febrero de 2027 en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

    La celebración de 25 años de matrimonio da pie a una historia que combina el humor con momentos de profunda emoción. Alberti quiso retratar cómo en un amor duradero también hay "magia, adrenalina y la ilusión de escogerse cada día".

    Zoila Luna dará vida a la protagonista, una mujer que, al celebrar sus bodas de plata, vuelve la mirada sobre la vida que ha construido en pareja. 

    Su vínculo con la obra comenzó con el texto. Fue la primera en leerlo y aportó su mirada como psicóloga y terapeuta de pareja. Para Alberti, el montaje representa "el enorme privilegio de compartir el escenario con la gran actriz que es".

    Boletas

    • Las boletas podrán adquirirse a través de Uepa Tickets y en los puntos de CCN Servicios en Supermercados Nacional y Jumbo.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.