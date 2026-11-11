Anuncian la obra "Bodas de plata", protagonizada por Zoila Luna e Irving Alberti

Zoila Luna e Irving Alberti protagonizan "Bodas de plata". ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

Bodas de plata, la nueva obra escrita por Irving Alberti y dirigida por Ramón Santana, se presentará los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de febrero de 2027 en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

La celebración de 25 años de matrimonio da pie a una historia que combina el humor con momentos de profunda emoción. Alberti quiso retratar cómo en un amor duradero también hay "magia, adrenalina y la ilusión de escogerse cada día".

Zoila Luna dará vida a la protagonista, una mujer que, al celebrar sus bodas de plata, vuelve la mirada sobre la vida que ha construido en pareja.

Su vínculo con la obra comenzó con el texto. Fue la primera en leerlo y aportó su mirada como psicóloga y terapeuta de pareja. Para Alberti, el montaje representa "el enorme privilegio de compartir el escenario con la gran actriz que es".

Boletas

Las boletas podrán adquirirse a través de Uepa Tickets y en los puntos de CCN Servicios en Supermercados Nacional y Jumbo.

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