Príncipe Jorge sorprende con dibujo de un martín pescador

El príncipe Jorge demuestra su talento artístico con un dibujo de un martín pescador publicado en la revista Country Life. ( EFE )

Un detallado dibujo de un martín pescador, obra del príncipe Jorge, hijo de los príncipes de Gales, ocupa un lugar destacado en el último número de la revista Country Life, dedicada al mundo de la naturaleza y que en esta ocasión contó con la colaboración del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica.

La colorida creación del príncipe, segundo en la línea de sucesión al trono, ha sido facilitada por sus padres para este número especial de la publicación, que lleva 300 páginas y en la que el príncipe Guillermo ha colaborado en los últimos meses.

La imagen del pájaro refleja el talento del príncipe de 13 años y, según resaltan los medios, parece seguir los pasos de su abuelo, el rey Carlos III, quien es un apasionado del arte, mientras que su madre, Catalina, estudió Historia del Arte en la universidad.

En la imagen aparece un martín pescador posado sobre una rama y al parecer, Jorge lo dibujó en su casa cuando tenía 12 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/pescador-73f0b126.jpg Un detallado dibujo de un martín pescador, obra del príncipe Jorge. EFE/Revista Country Life (EFE/REVISTA COUNTRY LIFE)

Poder sanador de la naturaleza

En la edición de la revista, la princesa Catalina también concedió una entrevista, en la que habla del poder sanador de la naturaleza y de su recuperación del cáncer.

"Me dijeron en el hospital que mi recuperación no sería lineal. Habrá días buenos y malos, y que llevará tiempo", afirma.

que mi no sería lineal. Habrá días buenos y malos, y que llevará tiempo", afirma. Mientras, el príncipe Guillermo habla de los paseos con los perros de la familia -Orla y Otto-, de cómo a sus hijos les gusta estar al aire libre y cómo disfruta de una visita al pub (bar) para tomarse una pinta de sidra con hielo.