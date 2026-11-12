"El Señor de los Anillos: los anillos de poder" la serie sobre el límite de la autoridad

El actor australiano Charlie Vickers durante la alfombra roja de "El señor de los anillos: Los anillos de poder", en Ciudad de México. ( (EFE/MARIO GUZMÁN) )

J. R. R. Tolkien abordó a lo largo de su obra los efectos del abuso de poder en la sociedad, desde los estratos más bajos, donde los hobbits apenas pueden caminar o esconderse, hasta los más altos, donde seres como Gandalf o Sauron luchan por inclinar la balanza hacia el bien o el mal.

Esa reflexión sobre la autoridad y sus consecuencias está presente en la nueva temporada de la serie 'El señor de los anillos: los anillos de poder', donde el actor Charlie Vickers, que interpreta a Sauron, enfrenta el momento más complejo de su personaje: desatar toda su fuerza para crear el Anillo Único que corrompa a la Tierra Media.

"El poder es una trampa (...) Sauron comienza la historia huyendo de ese poder, pero acaba cayendo en la trampa de desearlo y después necesitarlo para sobrevivir. Creo que la lección que podemos extraer de ello es que el poder no trae consigo la felicidad", defiende en entrevista con EFE con motivo del estreno de la tercera temporada de la serie.

Del otro lado se encuentra su compañero de reparto Daniel Weyman, quien da vida al mago Gandalf y que, a través de su interpretación, ha aprendido a cuestionar su propia visión del mundo y a entender que no existe una única manera de interpretarlo, en contraste con la ambición de Sauron por imponer su voluntad.

"Gandalf entiende que hay muchas maneras diferentes de interpretar el mundo y que existe una conexión humana entre todos (...) sin necesidad de que compartamos exactamente las mismas opiniones", desarrolla.

Sin embargo, la tentación de ejercer la autoridad no es exclusiva de Sauron, sino que constituye uno de los temas centrales de la historia, como señala la actriz Cynthia Addai-Robinson, quien interpreta a Míriel, la reina de Númenor.

"Creo que (...) cualquiera puede sentirse seducido por el poder, ya sea a través de un anillo o de una posición de autoridad. (...) La posibilidad de que todos llevemos eso dentro resulta intimidante (...) porque el poder tiene algo muy seductor", reflexiona.

En el caso de Sauron, esa larga exposición a la autoridad y a la inmortalidad también ha transformado su manera de percibir el sufrimiento, según Vickers, quien considera que su personaje ha perdido sensibilidad ante experiencias que para los humanos tienen un enorme significado.

"Por lo demás, ha conocido la muerte, la pérdida y las atrocidades. He pensado mucho en cómo actuaría alguien que se ha vuelto tan insensible ante esas experiencias. Lo que para nosotros, como seres humanos, puede parecer algo de enorme importancia, quizá no lo sea tanto para alguien que ha vivido eternamente", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/8ca34e66b76e543467ef7cecec5db4eb91184364w-15a203f8.jpg El actor británico Daniel Weyman posa en la alfombra roja de la serie El señor de los anillos: Los anillos de poder, el 26 de octubre de 2026, en Ciudad de México. ((EFE/MARIO GUZMÁN))

Escuchar al público

Fuera del mundo ficticio, el creador de la serie, J.D. Payne, asegura que no quiere tomar las decisiones creativas de manera unilateral y que está pendiente de lo que dicen los aficionados de una saga como 'El señor de los anillos' a la hora de adaptar las historias de Tolkien.

"Estamos en internet y vemos muchas de las cosas que dice la gente. No diría que solicitemos sus ideas directamente, pero sí que absorbemos de manera natural lo que se comenta y lo que sucede ahí fuera", explica el guionista de películas como 'Star Trek: Sin límites' (2016) sobre el proceso creativo del formato televisivo.

'El señor de los anillos: los anillos de poder' es una de las series más caras de la historia de la televisión, con una inversión total que supera los mil millones de dólares para las cinco temporadas de desarrollo contempladas.