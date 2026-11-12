Fallece la actriz española Elisa Ramírez, recordada por sus trabajos en "Estudio 1" y "La Celestina"

Elisa Ramírez en "La moza del cántaro" de "Estudio 1" de RTVE en 1980. ( ARCHIVO DE RTVE )

La actriz española Elisa Ramírez, recordada especialmente por su trabajo en espacios dramáticos de Televisión Española (TVE), como "Estudio 1", ha fallecido a los 82 años.

El Ayuntamiento de Alzira, su localidad natal en Valencia, lamentó su fallecimiento, ocurrido el pasado martes, y destacó que la intérprete contribuyó al mundo de la actuación y llevó el nombre de la ciudad "más allá de nuestras fronteras".

"Hoy, la ciudad de Alzira se une al dolor de su pérdida y quiere rendir homenaje a su memoria, reconociendo su legado artístico y el vínculo que siempre la unirá a su ciudad natal", expresó el Consistorio en una publicación en redes sociales.

Ramírez, nacida en Alzira, Valencia, en diciembre de 1943, desarrolló una trayectoria artística en el cine, el teatro y la televisión. Debutó en la gran pantalla en 1963 con la película "Llegar a más" y alcanzó una mayor proyección con "La Celestina" (1969), donde interpretó a Melibea.

A lo largo de su carrera también participó en producciones cinematográficas como "Platero y yo", "Querido profesor", "La mujer de otro" y "El hombre que se quiso matar".

En el ámbito teatral, en 1971 fundó su propia compañía junto al actor Diego Serrano. Entre sus montajes figuran "Elena de las mentiras", "A media luz los tres" y "La esposa constante".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/fotografia-de-egidio-cuadrado-y-carlos-vives-i-durante-un-concierto-en-el-estadio-atanasio-girardo-8-b674b142.jpg Foto de archivo de la actriz valenciana Elisa Ramírez en sus años de juventud. (EFE/MANUEL LÓPEZ CONTRERAS.)

Su recorrido en televisión incluyó participaciones en espacios y producciones como "Primera fila", "Historias para no dormir", "Los tres mosqueteros" y "Tristeza de amor", además de su recordado paso por "Estudio 1".

Trayectoria extensa

En reconocimiento a su extensa trayectoria, en 2005 recibió un homenaje durante la Mostra de Valencia, sumándose así a otros reconocimientos a su aportación al mundo de las artes escénicas.

Con su fallecimiento, el mundo de la interpretación despide a una artista que dejó una huella en el cine, el teatro y la televisión española.

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