Fallece la actriz española Elisa Ramírez, recordada por sus trabajos en "Estudio 1" y "La Celestina"
La intérprete valenciana, que desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión
La actriz española Elisa Ramírez, recordada especialmente por su trabajo en espacios dramáticos de Televisión Española (TVE), como "Estudio 1", ha fallecido a los 82 años.
El Ayuntamiento de Alzira, su localidad natal en Valencia, lamentó su fallecimiento, ocurrido el pasado martes, y destacó que la intérprete contribuyó al mundo de la actuación y llevó el nombre de la ciudad "más allá de nuestras fronteras".
"Hoy, la ciudad de Alzira se une al dolor de su pérdida y quiere rendir homenaje a su memoria, reconociendo su legado artístico y el vínculo que siempre la unirá a su ciudad natal", expresó el Consistorio en una publicación en redes sociales.
Ramírez, nacida en Alzira, Valencia, en diciembre de 1943, desarrolló una trayectoria artística en el cine, el teatro y la televisión. Debutó en la gran pantalla en 1963 con la película "Llegar a más" y alcanzó una mayor proyección con "La Celestina" (1969), donde interpretó a Melibea.
A lo largo de su carrera también participó en producciones cinematográficas como "Platero y yo", "Querido profesor", "La mujer de otro" y "El hombre que se quiso matar".
- En el ámbito teatral, en 1971 fundó su propia compañía junto al actor Diego Serrano. Entre sus montajes figuran "Elena de las mentiras", "A media luz los tres" y "La esposa constante".
Su recorrido en televisión incluyó participaciones en espacios y producciones como "Primera fila", "Historias para no dormir", "Los tres mosqueteros" y "Tristeza de amor", además de su recordado paso por "Estudio 1".
Trayectoria extensa
En reconocimiento a su extensa trayectoria, en 2005 recibió un homenaje durante la Mostra de Valencia, sumándose así a otros reconocimientos a su aportación al mundo de las artes escénicas.
Con su fallecimiento, el mundo de la interpretación despide a una artista que dejó una huella en el cine, el teatro y la televisión española.