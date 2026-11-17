Mario López y Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, serán los presentadores oficiales de la gran final de Miss Universo 2026. ( INSTAGRAM )

El reconocido presentador de televisión Mario López y Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, serán los presentadores oficiales de la gran final del certamen 2026, que se llevará a cabo el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Así lo anunció este martes Miss Universe Organization (MUO) en un comunicado de prensa, en el que dijo además que la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, y la actriz y comunicadora estadounidense Zuri Hall estarán a cargo de los comentarios de la transmisión.

Asimismo, las Miss Universo 2001 y 2006, las puertorriqueñas Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, respectivamente, y Lance Bass, cantante de la agrupación NSYNC, completan el grupo de presentadores de la histórica celebración.

"Celebrar los 75 años de Miss Universe merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización", expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de MUO.

"Nos llena de orgullo reunir a talentos de reconocimiento internacional y a exreinas que han dejado su huella en el certamen", destacó.

Las competencias

El sábado, 21 de noviembre, Rivera presentará la competencia de Trajes Típicos, donde las 116 candidatas lucirán creaciones inspiradas en la cultura, las tradiciones y la identidad de sus respectivos países.

Mientras, el domingo, 22 de noviembre, Quiñones tendrá a cargo la animación de la competencia preliminar, una de las etapas más importantes del certamen en la que las candidatas tendrán su última oportunidad para asegurar un espacio en la gran final.

El grupo completo de delegadas, procedentes de los cinco continentes, se encuentra hospedado en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, en Condado, en el centro de San Juan, donde permanecerán hasta el 25 de noviembre.

La celebración culminará con tres noches de competencia en el Coliseo de Puerto Rico: la competencia de Traje Nacional el 21 de noviembre, la Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gran Final y coronación de Miss Universo 2026 el 24 de noviembre con la corona El Resplandor del Legado Eterno.

La pieza de alta joyería en mención -creada por el reconocido diseñador George Wittels, con la colaboración de Maison d'OR, una casa privada de alta joyería con sede en París- está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes de talla brillante.

Los fanáticos alrededor del mundo pueden apoyar a sus representantes favoritas mediante la votación oficial en missuniverseorg.com/vote, donde la candidata que reciba la mayor cantidad de votos del público asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas.

Puerto Rico, que fue sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, acogerá esta edición, lo que generará más de 1,100 empleos temporales, entre directos e indirectos, aseguró el año pasado la gobernadora de la isla, Jennifer González.

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