Vista de la fachada de la basílica de San Pedro. ( EFE/ ÈRICA ROURA. )

La basílica de San Pedro del Vaticano cumple este 18 de noviembre 400 años de su consagración, después de una reconstrucción que se prolongó durante más de un siglo y transformó el templo en uno de los monumentos religiosos más conocidos del mundo.

El 18 de noviembre de 1626, el papa Urbano VIII consagró solemnemente la nueva basílica, levantada sobre los restos de un antiguo templo cristiano que había permanecido en pie durante aproximadamente un milenio.

Su origen se remonta a la época del emperador Constantino, quien ordenó construir una iglesia en el lugar donde, según la tradición cristiana, fue sepultado el apóstol Pedro tras su martirio en el Circo de Nerón.

Con el paso de los siglos, el deterioro de aquella construcción obligó a los pontífices a decidir entre restaurarla o levantar una nueva.

Una reconstrucción de 120 años

En 1506, el papa Julio II colocó la primera piedra de la nueva basílica, dando inicio a unas obras que se extenderían durante 120 años y abarcarían 20 pontificados.

El proyecto reunió a destacados arquitectos y artistas del Renacimiento.

Donato Bramante elaboró los primeros planos, Rafael Sanzio propuso una planta de cruz latina, Miguel Ángel diseñó la célebre cúpula y Carlo Maderno completó la fachada.

La construcción adquirió sus dimensiones monumentales, con 187 metros de longitud y 136 metros de altura, mientras la tumba de San Pedro permaneció como centro espiritual del edificio.

La consagración de Urbano VIII

El 18 de noviembre de 1626, Urbano VIII presidió la ceremonia que marcó la dedicación definitiva del templo al culto católico.

Entre los rituales destacó la unción con crisma de doce cruces diseñadas por Gian Lorenzo Bernini, artista que posteriormente realizaría el monumental baldaquino de bronce y la columnata de la plaza de San Pedro.

Las cruces rojizas todavía pueden contemplarse en distintos puntos de la basílica como testimonio de aquella ceremonia.

El presbítero italiano Tiziano Ghirelli, canónigo vaticano encargado de recibir a los peregrinos, explicó a EFE que el antiguo templo había acumulado numerosas construcciones funerarias y altares que dificultaban el desplazamiento por su interior.

"A lo largo de los siglos, en torno a la tumba de San Pedro se habían acumulado numerosas construcciones funerarias, monumentos y altares que incluso dificultaban moverse por su interior", señaló.

La reconstrucción también respondió al propósito de reafirmar la autoridad de Roma en un período marcado por la Reforma protestante.

"Sin duda fue un modo de reafirmar la unidad y la grandeza de la Iglesia católica, que se recuperaba de una grave herida interna por la posición de Lutero y los varios reformistas alemanes, franceses e ingleses que habían renunciado a la comunión con Roma", afirmó Ghirelli.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/basilica-san-pedro-2-bb69165e.jpg Vista del interior de la basílica de San Pedro. EFE/ Èrica Roura (EFE/ ÈRICA ROURA)

Cuatro siglos de historia y arte

Durante los últimos 400 años, la basílica ha sido escenario de acontecimientos decisivos para la Iglesia católica, entre ellos cónclaves, celebraciones litúrgicas y ceremonias vinculadas a distintos pontificados.

Su interior alberga un extraordinario patrimonio artístico, desde los mosaicos que decoran sus bóvedas hasta las tumbas papales situadas en las grutas vaticanas.

Entre sus obras más admiradas figura "La Piedad", la escultura de mármol realizada por Miguel Ángel durante su juventud.

La basílica también constituye uno de los principales destinos de peregrinación del mundo católico y recibe diariamente a visitantes interesados en su historia, arquitectura y significado religioso.

León XIV se suma a la conmemoración

El Vaticano ha organizado simposios y actividades especiales para recordar el cuarto centenario de la consagración.

Las celebraciones incluyen una misa conmemorativa presidida por el papa León XIV, después de su regreso de un viaje por Latinoamérica.

La ceremonia incorporará al actual pontífice a una tradición que comenzó hace cuatro siglos, cuando Urbano VIII dedicó solemnemente el templo que continúa siendo uno de los principales símbolos del catolicismo.