El príncipe Guillermo y su esposa, Catalina, junto al primer ministro de la India, Narendra Modi, durante su encuentro en Nueva Delhi. ( EFE/INSTAGRAM DE LOS PRÍNCIPES DE GALES )

El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa, Catalina, se reunieron este miércoles con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi, un encuentro con el que pusieron el broche final a su gira de tres días por el país asiático.

La pareja real británica confirmó la cita compartiendo una fotografía en su cuenta oficial de Instagram con el escueto mensaje, "reunión con el primer ministro Narendra Modi en Delhi".

Antes de desplazarse a la capital india, los príncipes de Gales completaron su agenda en Bombay que comenzó con una visita conjunta a la Chanakya School of Craft, donde destacaron el trabajo de estudiantes y maestros artesanos que se dedican a preservar la herencia textil del país.

Actividades en Bombay

Posteriormente, sus agendas se separaron, Catalina acudió al hospital de maternidad Nowrosjee Wadia, en el que la princesa se reunió allí con madres primerizas y médicos residentes.

Por su parte, el príncipe Guillermo visitó los estudios de la productora de Bollywood Dharma Productions para celebrar los vínculos cinematográficos entre la India y el Reino Unido. Allí presenció un espectáculo de danza y conversó con el director y guionista Karan Johar, y los actores Kareena Kapoor y Saif Ali Khan.

El motivo central de la visita al país asiático fue la entrega el martes en Bombay de los Premios Earthshot , los galardones medioambientales creados por el príncipe, en un viaje que ha dejado imágenes de la pareja jugando un partido de críquet callejero y paseando a bordo de un rickshaw , el tradicional vehículo asiático de tres ruedas, conducido por el propio Guillermo.

, los galardones medioambientales creados por el príncipe, en un viaje que ha dejado imágenes de la jugando un partido de callejero y paseando a bordo de un , el tradicional vehículo asiático de tres ruedas, conducido por el propio Guillermo. Esta gira internacional ha supuesto el primer viaje internacional conjunto de la pareja desde que Catalina se sometió a un tratamiento contra el cáncer en 2024