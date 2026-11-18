El chef británico Gordon Ramsay muestra su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento a su destacada carrera en la televisión. ( (EFE/EPA/CHRIS TORRES) )

El reconocido chef británico Gordon Ramsay recibió este miércoles su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, convirtiéndose en el primer cocinero de su país en obtener esta distinción y el cuarto chef en la historia del emblemático lugar.

Ramsay, conocido mundialmente por sus programas de televisión, su exigente personalidad y sus restaurantes de alta cocina, fue homenajeado con la estrella número 2,864, correspondiente a la categoría de televisión.

La ceremonia se celebró frente al número 6201 de Hollywood Boulevard y reunió a personalidades del entretenimiento, entre ellas los actores Bradley Cooper y Joel McHale, quienes participaron en el reconocimiento.

El homenaje distingue una trayectoria que ha convertido a Ramsay en una de las figuras más conocidas de la gastronomía internacional y en un referente de los programas televisivos dedicados a la cocina.

De Escocia a la fama internacional

Gordon James Ramsay nació el 8 de noviembre de 1966 en Johnstone, Escocia, aunque creció en Stratford-upon-Avon, Inglaterra.

Antes de dedicarse a la gastronomía, aspiraba a convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, una lesión de rodilla frustró sus planes deportivos y lo llevó a estudiar administración hotelera.

Su formación culinaria incluyó experiencias junto a destacados maestros de la gastronomía europea, como Albert Roux y Marco Pierre White, en Londres, y Guy Savoy y Joël Robuchon, en Francia.

En 1993 asumió la dirección de la cocina del restaurante Aubergine, en Londres, establecimiento que consiguió dos estrellas Michelin durante su gestión.

Cinco años después, en 1998, abrió su propio establecimiento, Restaurant Gordon Ramsay, que alcanzó las tres estrellas Michelin en 2001.

El restaurante ha conservado esa distinción durante 25 años consecutivos, consolidándose como uno de los establecimientos gastronómicos más reconocidos de Londres.

Un imperio gastronómico

A lo largo de su carrera, Ramsay ha desarrollado una amplia red internacional de restaurantes, con establecimientos en ciudades como Londres, Las Vegas, Dubái, Singapur y París.

De acuerdo con la información oficial de su grupo gastronómico, sus restaurantes reúnen actualmente nueve estrellas Michelin.

Entre sus establecimientos más conocidos figuran Restaurant Gordon Ramsay, Pétrus, Restaurant 1890 y Le Pressoir d'Argent, este último situado en Burdeos, Francia.

Su actividad empresarial también incluye restaurantes de propuestas más informales, publicaciones gastronómicas y colaboraciones comerciales vinculadas a la industria culinaria.

Ramsay ha publicado más de 35 libros, entre ellos obras de recetas y su autobiografía, y ha desarrollado proyectos relacionados con la formación de nuevos profesionales de la cocina.

La televisión lo convirtió en una celebridad

Aunque su prestigio comenzó en los restaurantes, fue la televisión la que llevó su imagen a millones de hogares.

Su personalidad directa, su exigencia profesional y sus enfrentamientos con participantes y propietarios de restaurantes se convirtieron en elementos característicos de sus programas.

Entre sus producciones más conocidas destacan "Hell's Kitchen", "Kitchen Nightmares", "MasterChef", "MasterChef Junior" y "Next Level Chef".

Estos espacios han contribuido a popularizar la gastronomía profesional y a mostrar las dificultades que enfrentan los cocineros en establecimientos de alta exigencia.

Su presencia televisiva también ha trascendido las fronteras británicas y estadounidenses, con programas distribuidos en más de 200 países y territorios.

En 2017 recibió una nominación a los premios Emmy como presentador destacado de un programa de telerrealidad o competencia por "MasterChef Junior".

Además de conducir programas, Ramsay ha trabajado como productor mediante Studio Ramsay, compañía fundada en 2016 para desarrollar contenidos de entretenimiento y gastronomía.

Reconocimientos y trayectoria

En 2006, la reina Isabel II le concedió la distinción de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la industria hotelera y gastronómica.

El reconocimiento se sumó a los premios y distinciones obtenidos durante su trayectoria como cocinero, empresario y figura televisiva.

En el ámbito digital, Ramsay también mantiene una importante presencia en redes sociales, donde comparte recetas, consejos culinarios y videos relacionados con su actividad profesional.

Según los datos difundidos por la organización del Paseo de la Fama, su audiencia conjunta en plataformas digitales supera los 115 millones de seguidores.

El chef también ha impulsado iniciativas benéficas junto a su esposa, Tana Ramsay, mediante una fundación creada en 2014 que colabora con organizaciones dedicadas a la atención de niños y familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/6a03ae423a262cb929853df4086bfd68b297317aw-6a755810.jpg El chef británico Gordon Ramsay posa junto a su estrella número 2,864 en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, otorgada por su trayectoria televisiva. (EFE/EPA/Chris Torres) ((EFE/EPA/CHRIS TORRES))

Una estrella por su contribución a la televisión

La Cámara de Comercio de Hollywood destacó la contribución de Ramsay al entretenimiento televisivo y su capacidad para acercar el mundo de la gastronomía a diferentes generaciones.

destacó la contribución de Ramsay al y su capacidad para acercar el mundo de la gastronomía a diferentes generaciones. La estrella fue concedida específicamente por su trayectoria en televisión , aunque el reconocimiento también pone de relieve su influencia como cocinero y empresario .

fue concedida específicamente por su , aunque el reconocimiento también pone de relieve su influencia como y . Con este homenaje , Ramsay incorpora un nuevo reconocimiento a una carrera que comenzó en las cocinas profesionales y terminó convirtiéndolo en una figura internacional del entretenimiento .

, Ramsay incorpora un nuevo reconocimiento a una que comenzó en las profesionales y terminó convirtiéndolo en una figura internacional del . Su nombre queda ahora inscrito en uno de los lugares más emblemáticos de Hollywood, junto a personalidades del cine, la música y la televisión.