La publicidad de "GTA VI" destaca el lanzamiento de la nueva entrega de Rockstar Games, protagonizada por Lucía y Jason. ( EFE )

Después de 13 años de espera, Grand Theft Auto VI (GTA VI) llegará este jueves 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series, convertido en uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

La nueva entrega de Rockstar Games ha despertado una enorme expectación desde la publicación de su primer tráiler, el 5 de diciembre de 2023, que batió varios récords Guinness en sus primeras 24 horas y acumula más de 300 millones de visualizaciones.

Su predecesor, "GTA V", lanzado en 2013, ha vendido alrededor de 225 millones de copias, mientras que la franquicia completa supera los 470 millones de unidades comercializadas desde su debut en 1997.

Lucía y Jason protagonizan la nueva historia

La sexta entrega presenta a Lucía y Jason, una pareja que deberá enfrentarse a organizaciones criminales, participar en atracos y escapar de la policía.

La historia transcurre en Leonida, un territorio ficticio inspirado en Florida, que recrea con gran detalle distintos aspectos de la sociedad estadounidense.

El videojuego aborda temas como el narcotráfico, la corrupción, la violencia, las desigualdades sociales y la influencia de las redes sociales.

"Maravillas arquitectónicas aparte quizás GTA VI sea lo más grande que ha creado la raza humana. Los GTA no crean una cultura específica sino que resumen la del momento. Lo valioso que tiene es el grado de interacción y la capacidad de inmersión. Por muy parecido que sea al cine, ir más allá lo convierte en inmortal al ser un simulacro de libertad", aseguró a EFE el cineasta español Nacho Vigalondo.

Un lanzamiento de cifras millonarias

Según estimaciones atribuidas a la firma especializada Newzoo, "GTA VI" podría vender hasta 50 millones de copias durante su primera semana y generar ingresos por 4,500 millones de dólares.

El costo de desarrollo se ha situado, según estimaciones no confirmadas oficialmente, entre 1,000 y 1,500 millones de dólares.

Estas proyecciones reflejan la dimensión comercial de una industria que supera en ingresos a otros sectores del entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/videojuego-gta-vi-2-1-264b2a91.jpg Carteles promocionales anuncian la llegada de GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años. (EFE)

Violencia y libertad en un mundo abierto

"GTA VI" mantiene las características que han definido a la franquicia, entre ellas la libertad para explorar escenarios, conducir vehículos y participar en actividades al margen de la historia principal.

Su contenido incluye violencia, delincuencia, drogas y situaciones sexuales, por lo que cuenta con una clasificación PEGI 18, destinada exclusivamente a adultos.

Vigalondo considera que las críticas sobre la violencia en los videojuegos forman parte de un debate recurrente.

"Los videojuegos se han utilizado habitualmente como una forma de desviar debates urgentes. Les podrán acusar de muchas cosas, pero no de crear asesinos", afirmó.

Impacto cultural

Un fenómeno cultural que trasciende generaciones

El escritor español Juan Gómez-Jurado, autor de la trilogía "Reina Roja", considera que el impacto del videojuego va mucho más allá del entretenimiento.

"No puedes dejar de reconocer su influencia cultural ni su atractivo masivo para todas las generaciones. Si pensamos que ese juego puede ser peligroso por su violencia es porque su realidad se parece bastante al mundo real", destacó en una entrevista con EFE.

El escritor, aficionado a los videojuegos, reveló que ya tiene descargada la nueva entrega, aunque reconoció que su predecesora no consiguió entusiasmarlo.

"Está muy bien hecho y tiene todo mi respeto pero no mi corazón. Mantiene un argumento clásico a una escala gigantesca. Es el acontecimiento cultural del año indiscutiblemente porque hay millones de personas esperando", afirmó.

Expectativa internacional

Millones de reservas y empleados con día libre

El lanzamiento ha provocado una enorme expectación internacional. Según las cifras difundidas, las reservas anticipadas superan los 10 millones de copias, mientras que la edición básica del videojuego cuesta alrededor de 80 euros.

Estimaciones recogidas por medios estadounidenses señalan que aproximadamente 1,5 millones de trabajadores podrían solicitar el día libre para jugar durante la jornada de estreno.

El impacto sobre la productividad estadounidense podría alcanzar los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con esos análisis.

La empresa californiana Logitech, especializada en periféricos informáticos, concederá el día libre a sus cerca de 7,000 empleados en todo el mundo para que disfruten del lanzamiento.

Una iniciativa todavía más llamativa procede del 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada del Ejército estadounidense, en Georgia, que ha ofrecido cuatro días de permiso para jugar a los soldados que firmen un compromiso de permanencia de dos años.

El fenómeno también ha llegado a la política española. La agrupación Independientes por Madrid utiliza la estética de GTA en su campaña electoral bajo el lema #MadridSinLey y ha anunciado el sorteo de tres copias del videojuego.

Innovaciones en el lanzamiento

Un estreno que combina cine, música y videojuegos

La nueva entrega destaca por su realismo gráfico, la amplitud de sus escenarios y una narrativa que combina elementos cinematográficos con la libertad de interacción propia de los videojuegos.

Su banda sonora también ha trascendido el entorno digital y ha permitido organizar un festival musical en Miami, ciudad que inspira parte del universo del juego.

Con un despliegue técnico de gran escala y una historia que podría desarrollarse a lo largo de varias novelas, "GTA VI" aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del futuro.

El lanzamiento marcará un nuevo capítulo para una franquicia que, desde 1997, ha influido en la evolución del entretenimiento interactivo y en la manera de representar la sociedad contemporánea.