El arquitecto francés Jean-Marie Duthilleul, en una imagen de archivo publicada en 2023. ( FOTO: AGENCEDUTHILLEUL.FR )

El arquitecto francés Jean-Marie Duthilleul, autor de la remodelación del coro de la catedral de Notre-Dame de París y de numerosos proyectos de arquitectura religiosa, así como de destacadas estaciones ferroviarias, murió el lunes a los 73 años, dos días antes de cumplir 74, informó su familia al diario La Croix.

Ingeniero de formación y arquitecto por la Escuela de Bellas Artes de París, Duthilleul participó desde los años 80 en el desarrollo de la red de alta velocidad francesa y en la renovación de las principales estaciones parisinas, entre ellas la Estación del Norte y la de Montparnasse.

También diseñó las estaciones de Estrasburgo, Lille-Europe y la terminal TGV-RER del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, así como las nuevas del cercanías parisino RER E en Porte Maillot y La Défense, inauguradas en 2025, entre la treintena que firmó.

Su trabajo se extendió al extranjero, con proyectos ferroviarios en Italia (Porta Susa, en Turín), Corea del Sur (Nam Seul) y China (Pekín, Shanghái y Wuhan).

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En el ámbito religioso, además de intervenir en Notre-Dame en 2004, remodeló las catedrales de Vannes , Estrasburgo, Nantes y Besançon, entre otras, y diseñó múltiples iglesias y capillas en Francia y Suiza.

en 2004, remodeló las , Estrasburgo, Nantes y Besançon, entre otras, y diseñó múltiples iglesias y capillas en Francia y Suiza. En 1995 cofundó el estudio de arquitectura Arep y en 2012 creó su propia agencia, que desde octubre dirige su hijo Jean-Baptiste Duthilleul.