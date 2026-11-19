Thomas Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, en una fotografía de archivo. ( EFE )

Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue declarado este jueves mentalmente competente para enfrentar el proceso penal que se sigue en su contra en Estados Unidos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

La decisión se conoció durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa, Florida, después de que una evaluación psiquiátrica independiente determinara que el acusado puede comprender los cargos y colaborar con su defensa.

Según informó el canal estadounidense FOX 13, la psiquiatra Amie Gerodimos examinó a Markle y concluyó que reúne las condiciones mentales necesarias para continuar con el procedimiento judicial.

La determinación permite que avance el proceso penal, aunque no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad del acusado.

Las dudas sobre su estado mental

La magistrada federal Lindsay S. Griffin había ordenado una evaluación psiquiátrica independiente tras expresar dudas sobre la capacidad de Markle para comprender el proceso.

La decisión estuvo motivada por su edad avanzada, sus antecedentes médicos y las dificultades de memoria observadas durante su primera comparecencia judicial.

Como publicó Diario Libre el 18 de noviembre, la audiencia fue convocada para determinar si el acusado estaba en condiciones de comprender las consecuencias del procedimiento y colaborar adecuadamente con sus abogados.

Markle sufrió un accidente cerebrovascular este año mientras residía en Filipinas y posteriormente fue sometido a la amputación de su pierna izquierda.

Después de esos problemas de salud regresó a Estados Unidos y se estableció en Florida, donde permanecía en un centro de atención especializada.

Detención y revocación de su libertad

El padre de Meghan Markle fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland, Florida, como parte de una investigación federal relacionada con la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Inicialmente, las autoridades le permitieron permanecer en libertad bajo condiciones de vigilancia electrónica.

Sin embargo, el 10 de noviembre, la magistrada Griffin revocó esa medida después de que Markle se quitara el dispositivo de localización colocado en su tobillo.

La jueza consideró que había incumplido las condiciones de su libertad procesal y ordenó mantenerlo bajo custodia federal mientras continúa el caso.

Diario Libre informó entonces que el Departamento de Justicia confirmó su nueva detención y que la Fiscalía había solicitado revocar los beneficios concedidos al acusado.

Las pruebas bajo investigación

De acuerdo con los documentos judiciales citados en informaciones anteriores, agentes del FBI localizaron aproximadamente 78 artículos durante registros realizados en dos unidades de almacenamiento del área de Los Ángeles, California.

Entre los objetos incautados figuran diapositivas, negativos fotográficos y libros que, según los investigadores, contenían presuntas imágenes de abuso sexual infantil.

Las autoridades sostienen que Markle había alquilado esos espacios desde 2008.

La investigación estadounidense comenzó después de que surgieran denuncias relacionadas con materiales encontrados entre sus pertenencias en Filipinas, país donde residió antes de regresar a Estados Unidos.

El acusado enfrenta un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil. De ser declarado culpable, podría recibir una condena máxima de 20 años de prisión.

Markle ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra.

Investigación paralela en Filipinas

Además del procedimiento estadounidense, las autoridades filipinas mantienen una investigación independiente relacionada con la presunta posesión e intención de distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

La Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia formal ante la Fiscalía después de examinar dispositivos electrónicos encontrados en la antigua residencia de Markle en la ciudad de Cebú.

Corresponderá a los fiscales determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos en ese país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/meghan-markle-expresa-preocupacion-por-investigacion-a-su-padre-10a12269.jpg Meghan Markle, duquesa de Sussex, durante una aparición pública. (EFE)

El distanciamiento de Meghan Markle

El proceso judicial ha vuelto a colocar bajo atención pública la relación entre Thomas Markle y su hija Meghan , esposa del príncipe Enrique de Inglaterra.

pública la relación entre Thomas y su hija , esposa del príncipe Enrique de Inglaterra. Ambos mantienen una relación distante desde 2018 , año en que Meghan contrajo matrimonio con el príncipe británico .

desde , año en que contrajo matrimonio con el . La declaración de competencia mental permite que el proceso penal avance, aunque todavía no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de Markle en los hechos investigados.