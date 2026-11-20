El príncipe Harry en una imagen de archivo. ( AFP )

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido, dijo este viernes que está encantado de estar otra vez en su país y bromeó que, poco a poco, intenta "quitarles" a sus hijos, Archie y Lilibet, el acento estadounidense.

El duque de Sussex, que reside en Inglaterra desde septiembre con su mujer, Meghan Markle, y los pequeños príncipes, comentó hoy al programa This Morning de la cadena ITV que el regreso al Reino Unido desde Los Angeles ha sido un "gran cambio cultural" para la familia.

Comentó que la confianza personal de Archie, de siete años, y de Lilibet, de cinco, "se ha disparado" desde que empezaron a ir a un colegio británico en septiembre.

"Estoy intentando quitarles el acento. Lili hace una imitación muy buena de "¡Mamáá!" (igual pronunciación en inglés), y "creo que el hecho de que los niños lleven uniforme escolar supone un cambio importante para ellos", resaltó.

El príncipe, de 42 años, hizo estas declaraciones al participar en el programa para promocionar los Juegos Invictus, que él creó para los militares que quedaron con lesiones tras resultar heridos en combate y que se celebrarán el año próximo en la ciudad inglesa de Birmingham.

También expresó su alegría por estar de vuelta en el Reino Unido tras marcharse en 2020 con Meghan para iniciar una nueva vida en California y apartarse de la Casa Real británica.

Dispuesto a defender su país

Esta semana, Harry afirmó en una entrevista al Telegraph que estaría dispuesto "al cien por cien" a alistarse de nuevo en el Ejército británico si fuera necesario para defender a su país en una eventual guerra contra Rusia.

Tras renunciar a sus funciones dentro de la Casa Real, el príncipe emprendió sin éxito una larga batalla judicial contra el Ministerio del Interior al perder su derecho automático a la protección policial financiada por los contribuyentes.

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