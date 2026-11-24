Bad Bunny, reconocido por su contribución a la proyección internacional de la cultura y la identidad puertorriqueñas. ( EFE )

El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, reivindicó este martes al músico Bad Bunny como un ícono de la cultura puertorriqueña y destacó su papel en la proyección internacional de una identidad que ha sobrevivido históricamente a los intentos de Estados Unidos de "borrarla".

"Bad Bunny es un ícono de nuestra cultura", aseguró Hernández en una Tribuna EFE-Casa de América de Madrid conducida por Emilia Pérez, directora de Internacional de la Agencia EFE, en la que recalcó que el reconocimiento internacional del artista puertorriqueño contribuye a fortalecer la identidad nacional.

El comisionado recordó, además, que la cultura de la isla se ha mantenido gracias a "la resistencia" de sus habitantes frente a "los intentos de borrarla tras la invasión estadounidense de 1898, cuando España perdió Puerto Rico y Cuba".

"Los puertorriqueños somos puertorriqueños. Somos ciudadanos de Estados Unidos, somos parte de Estados Unidos, pero nuestra identidad, cómo nos llamamos, cómo nos pensamos y cómo nos imaginamos, es como puertorriqueños", subrayó.

Hernández equiparó este sentimiento de pertenencia poniendo de ejemplo el de mexicanos, dominicanos o españoles, y diferenció la identidad puertorriqueña de las identidades regionales que pueden sentir los habitantes de estados estadounidenses, como Texas o California.

Inmigración y cultura

Por otro lado, defendió que Puerto Rico es, en términos generales, una sociedad "abierta a la inmigración" y expresó su rechazo a las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en las comunidades migrantes.

Bad Bunny, de hecho, ya arremetió contra el ICE durante su discurso en la gala de los premios Grammy este año: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", afirmó el artista puertorriqueño tras subir al escenario.

Hernández, en este sentido, sostuvo que el Partido Demócrata debe ir más allá de simplemente "oponerse" a la manera en que el Gobierno de Donald Trump aplica las leyes migratorias y presentar propuestas "positivas" para abordar los problemas relacionados con la inmigración.

Y matizó que no defiende necesariamente la eliminación del ICE ni una política migratoria sin controles, sino una transformación de la agencia: "No digo dejar que haya inmigración sin control, es más bien que no sea una agencia violenta como la que hay ahora", concluyó.