Catalina, princesa de Gales, comparte su experiencia con el cáncer y reflexiona sobre los cambios que la enfermedad provocó en su vida. ( EFE/ARCHIVO )

La princesa de Gales, Catalina, que superó un cáncer no especificado en el año 2024, ha admitido en un documental que enfrentarse a "la propia mortalidad" implica aceptar que la vida no es infinita, lo cual "suaviza el corazón".

Los medios divulgan este martes otro extracto del documental titulado "Heal" (curar), en el que la princesa, de 44 años, comparte su experiencia y su posterior recuperación.

En el filme, que será emitido el día 29 por la cadena BBC, Catalina habla sobre su diagnóstico mientras afronta el llamado 'Desafío de las Tres Cumbres', que consiste en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día.

Mientras camina, la princesa dice que una vez que experimentas un cáncer, "resulta muy difícil volver a ser la persona que eras antes".

Reflexiones sobre el cáncer

"El cáncer realmente te cambia. Transforma tu cuerpo, te cambia a nivel físico. Tienes que pasar por tratamientos, cirugías... y todo lo que eso conlleva. Pero el diagnóstico de cáncer provoca un cambio mucho más profundo en tu interior", afirma Catalina, casada con el heredero de la corona británica, el príncipe Guillermo.

"Creo que, cuando te ves obligada a afrontar tus propias vulnerabilidades... cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, tienes que aceptar que la vida no es infinita. En esos momentos, sí, se produce un cambio", dijo.

Agregó: "Te abre, te transforma. Creo que suaviza el corazón. Y, una vez que vives algo así, es muy difícil volver a ser quien eras antes. Es entonces cuando puede surgir un cambio", dice.

En el primer adelanto divulgado el pasado fin de semana, la princesa reflexionaba sobre la experiencia de afrontar un cáncer junto con otros pacientes que también hicieron el "Desafío de las Tres Cumbres" y luego se le ve abrazando a sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, así como al príncipe de Gales.