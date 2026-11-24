Una figura de Pinocho se erige en un terreno al aire libre en la localidad toscana de Collodi (Italia), donde pasó su infancia el escritor italiano Carlo Collodi. ( EFE/CLAUDIA SACRISTÁN )

El padre de Pinocho cumpliría este martes 200 años. Y no, no es el carpintero Geppetto, sino Carlo Collodi, el escritor italiano que regaló al mundo una de las figuras más universales de la literatura infantil, concebida originalmente no como el cuento amable que popularizó Disney, sino como una cruda radiografía social de la Italia rural del siglo XIX.

Nacido como Carlo Lorenzini en Florencia el 24 de noviembre de 1826, el escritor adoptó el seudónimo de Collodi en homenaje al pequeño pueblo toscano del que procedía su madre y donde pasó largas temporadas durante su infancia.

Combatiente por la unificación del país durante el Risorgimento, crítico teatral y musical, humorista y columnista, Collodi fue ante todo un "gran intelectual del siglo XIX italiano a todos los efectos", explica a EFE Roberto Vezzani, bibliotecario de la Fundación Nacional Carlo Collodi.

Dos siglos después de su nacimiento, el pueblo que dio nombre al escritor permanece indisolublemente ligado a su criatura más célebre.

Por sus calles estrechas y empinadas, propias de una pequeña localidad de montaña donde la vida transcurre al ritmo pausado de los bares, la oficina de correos y alguna pizzería, la famosa marioneta aparece por todas partes.

Su silueta asoma en estatuas, rótulos, escaparates de tiendas de recuerdos e incluso en juegos de palabras repartidos por los rincones del pueblo.

Collodi alberga también el archivo de la fundación que lleva el nombre del escritor, donde se conservan centenares de ediciones de "Pinocho" en distintas lenguas y dialectos, además de documentos y obras de su producción literaria y periodística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/200-anos-nacimiento-carlo-collodi-pinocho-d6529c86.jpg Diferentes ediciones en varios idiomas de 'Las aventuras de Pinocho' se muestran sobre una mesa en la localidad toscana de Collodi (Italia), donde pasó su infancia su autor, el escritor italiano Carlo Collodi. (EFE)

La historia original de Pinocho

Muy lejos de la versión edulcorada que Walt Disney llevó a la gran pantalla en 1940, la historia original comenzó a publicarse por entregas en 1881 en las páginas del periódico "Giornale per i bambini", bajo el título "La storia di un burattino" ("La historia de una marioneta").

Aquel Pinocho habitaba un mundo mucho más áspero, marcado por la pobreza, la desigualdad y una justicia que no siempre protegía a los más vulnerables.

"Era un reflejo de una cultura, de una civilización toscana, campesina, rural, con todas sus injusticias", explica a EFE el secretario de la Fundación Nacional Carlo Collodi, Daniele Rossi, quien describe la obra como una "representación alegórica" de la realidad social en la que vivió el escritor.

Uno de los aspectos más reveladores de la historia es precisamente la situación de la infancia en aquella sociedad.

"En una civilización rural, estaban sometidos a trabajar y, por eso, cuando Pinocho finalmente tiene pies e intenta escapar, también está representando lo que era el trato a los niños", apunta Rossi.

"Es una versión más cruda, pero también más verdadera en algunos aspectos", señala.

Tanto es así que, en los planes iniciales del autor, la trama concluía de forma trágica: con la marioneta de madera ahorcada de una rama del Gran Roble.

Solo la presión de los lectores llevó a Collodi a evitar la muerte del personaje y continuar una trama que acabaría convirtiéndose en un fenómeno editorial mundial, con cerca de 700 traducciones a más de 200 lenguas y dialectos.

Parque de Pinocho

En Collodi, el universo del personaje tiene su propio espacio: el Parque de Pinocho, que este año celebra su 70.º aniversario. Pese a lo que podría sugerir su nombre, no se trata de un parque de atracciones convencional.

Rodeado de árboles, pequeños cursos de agua y vegetación, el recinto propone un recorrido al aire libre por algunos de los episodios más emblemáticos del libro, recreados mediante esculturas de bronce, mosaicos y distintas instalaciones artísticas.

El proyecto nació en la década de 1950, cuando el entonces alcalde de Pescia, municipio al que pertenece Collodi, impulsó la creación de un monumento en memoria del escritor.

La iniciativa fue tomando forma hasta convertirse en el parque actual, gestionado por la Fundación Nacional Carlo Collodi y presidido, en sus inmediaciones, por una enorme escultura de 19 metros de altura de la famosa marioneta.

En este año de celebraciones, la fundación quiere devolver la centralidad a Pinocho y recordar que este ícono internacional no es algo ajeno a su lugar de origen, sino que en realidad, además de "profundamente italiano, es profundamente toscano y, sobre todo, profundamente de Collodi", resume Daniele Rossi.