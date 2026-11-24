Fotografía de archivo del actor estadounidense Jason Sudeikis. ( EFE )

La aclamada comedia futbolística Ted Lasso tendrá una quinta temporada en Apple TV con Jason Sudeikis como protagonista, debido al éxito de la cuarta entrega, que se convirtió en la serie más vista en la historia de la plataforma.

"El fenómeno mundial de Apple, Ted Lasso, regresa oficialmente para una quinta temporada", informó la plataforma de contenidos en línea en un comunicado.

La cuarta temporada, cuyo primer episodio se convirtió en el mayor estreno de Apple TV, regresó este año con Ted (Sudeikis) a la localidad británica de Richmond para afrontar su mayor reto hasta la fecha: entrenar a un equipo femenino de fútbol de segunda división.

Éxito de la serie

Tras su debut mundial en Apple TV+, el 14 de agosto de 2020, Ted Lasso ha batido récords de audiencia en la plataforma.

Su primera temporada se convirtió en la serie de comedia con más nominaciones al Emmy en su primera entrega, además de obtener dos premios consecutivos a la mejor serie de comedia por sus dos primeras temporadas.

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