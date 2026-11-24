Afiche promocional de la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder". ( CEDIDA POR PRIME VIDEO )

La serie de fantasía épica The Lord of the Rings: The Rings of Power (El Señor de los Anillos: los anillos de poder), precuela de la aclamada trilogía cinematográfica basada en los libros de J. R. R. Tolkien, tendrá una cuarta temporada, anunció este martes Prime Video.

Renovación y producción

"La cuarta temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se encuentra en fase de preproducción y el rodaje comenzará esta primavera en Shepperton Studios, en el Reino Unido", indicó en un comunicado la plataforma de contenidos en línea.

La renovación de una de las series más populares y caras de la compañía se produce tras el lanzamiento de los dos últimos capítulos de la tercera temporada.

"Estos episodios no solo mostrarán por primera vez en pantalla la forja del icónico Anillo Único, sino que también pondrán el broche final a una épica temporada destinada a gobernarlos a todos", agrega el texto, en referencia a una de las frases más conocidas de la obra literaria de Tolkien.

Audiencia y alcance global

El proyecto supone "uno de los títulos más vistos y con mejor rendimiento de Prime Video de todos los tiempos, y cuenta con una amplia y muy comprometida comunidad de seguidores en todo el mundo", resaltó la plataforma.

y con mejor rendimiento de de todos los tiempos, y cuenta con una amplia y muy comprometida en todo el mundo", resaltó la plataforma. La tercera temporada se estrenó hace dos semanas en Prime Video y ha alcanzado 33 millones de espectadores en el mundo durante sus primeros 12 días , situándose entre las diez temporadas de series recurrente s más vistas en la historia del portal.

se estrenó hace dos semanas en y ha alcanzado en el mundo durante sus primeros , situándose entre las diez temporadas de series s más vistas en la historia del portal. Desde su estreno, se ha mantenido en el primer puesto de audiencia a nivel mundial en Prime Video, alcanzando el número uno en más de 100 países y un acumulado de 200 millones de espectadores globales, según datos de la propia compañía.