El padre de Meghan Markle en una imagen de archivo. ( EFE )

Un gran jurado de Estado Unidos acusó este martes a Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, de dos cargos "de posesión de pornografía infantil".

Según un comunicado del Distrito Central de California, los cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil incluyen "concretamente negativos de película de 35 milímetros que muestran a menores prepúberes y a menores que aún no habían cumplido los 12 años de edad".

Markle, de 82 años, fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Lakeland (Florida), donde residía en una clínica especializada en el cuidado de personas con demencia y, se prevé que sea extraditado a California para comparecer ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles en las próximas semanas.

La acusación formal presentada este martes detalla que los días 30 de octubre y 4 de noviembre, "Markle poseyó, a sabiendas, negativos de 35 mm que contenían material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), el cual había sido enviado, expedido o transportado a través de medios o instalaciones del comercio interestatal o extranjero".

"En ambas ocasiones, Markle sabía que las imágenes constituían material de abuso sexual infantil y, al menos en una de ellas, aparecía un menor prepúber, así como un menor que aún no había cumplido los 12 años de edad", indicó la nota de la Fiscalía.

Los agentes del FBI encontraron material tanto en Filipinas como en dos instalaciones de almacenamiento alquiladas en Los Ángeles desde 2008.

"En el interior de dichas unidades, los agentes incautaron aproximadamente 78 elementos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían lo que se sospecha es material de abuso sexual infantil", añade el comunicado.

Los detalles de las imágenes, según la nota, muestran a un hombre adulto, que un testigo identificó como Markle, junto a una niña prepúber desnuda.

Una tercera imagen muestra a una niña prepúber desnuda en una habitación que parece formar parte de una cadena de moteles en Filipinas. La declaración jurada también describe otras fotografías en las que, al parecer, aparece Markle con menores en diversos grados de desnudez.

"Mentalmente competente"

Markle fue declarado el pasado 19 de noviembre mentalmente competente durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa (Florida).

De ser declarado culpable, podría afrontar una pena máxima de 20 años de prisión federal.

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