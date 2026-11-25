Fotografía de archivo de Noah Wyle, ganador del premio a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática y Mejor Serie Dramática por "The Pitt". ( EFE/EPA/JILL CONNELLY )

La tercera temporada del drama médico "The Pitt", ganador de 11 premios Emmy, se estrenará el próximo 7 de enero en HBO Max, anunció este miércoles la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.

La serie, que aborda los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en Estados Unidos a través del personal sanitario de primera línea, se ha convertido en un éxito rotundo de audiencia y crítica.

Los galardones de la serie

Protagonizada por Noah Wyle, su interpretación del doctor Michael "Robby" Robinavitch le ha valido importantes galardones, como el Globo de Oro a mejor actor en una serie de televisión y el Emmy a mejor actor en una serie dramática en dos ocasiones consecutivas.

La producción cuenta, además, con 11 premios Emmy , los más prestigiosos de la televisión estadounidense, entre ellos el de mejor serie dramática en dos ediciones consecutivas.

, los más prestigiosos de la estadounidense, entre ellos el de en dos ediciones consecutivas. El reparto lo completan Katherine LaNasa, Patrick Ball, Sepideh Moafi, Fiona Dourif, Taylor Dearden y Shawn Hatosy, entre otros.