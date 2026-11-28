Las series ""Harry Potter and the Philosopher's Stone" y "Emily in Paris", entre los estrenos más esperados de diciembre. ( EFE )

Tras el éxito de sus ocho películas, Harry Potter llega a la televisión con una nueva serie que es lo más esperado de un diciembre en el que también se estrenan la enésima versión de Pride and Prejudice, la sexta temporada de Only Murders in the Building o el final de Emily in Paris.

"Harry Potter and the Philosopher's Stone" (HBO Max, 25 de diciembre)

La saga del joven mago de la escritora británica J.K. Rowling fue un gran éxito literario antes de repetir triunfo en el cine. Y ahora llega a la pequeña pantalla con el objetivo de que los espectadores más pequeños se vuelvan a enganchar semanalmente a las aventuras de Harry, Hermione y Ron.

La elección de los protagonistas -Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout- ha calentado las expectativas en los últimos meses y el día de Navidad se estrena en HBO Max la primera temporada (ya se ha confirmado la segunda), en la que se presenta todo el universo de Hogwarts.

En el reparto hay nombres como los de John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall) o Nick Frost (Rubeus Hagrid).

"Pride and Prejudice" (Netflix, 3 de diciembre)

La novela romántica de Jane Austen ha tenido ya numerosas adaptaciones en cine y televisión. La protagonizada por Keira Knightley para la gran pantalla en 2005 y la que tenía a Colin Firth como cabeza del reparto en la pequeña, en 1995, son las más populares.

Ahora Jack Lowden (Slow Horses) y Emma Corrin (The Crown) se meten en la piel del señor Darcy y de Elizabeth Bennet en los seis episodios que componen esta ficción de la que también forman parte Olivia Colman y Rufus Sewell como los padres Bennet, Daryl McCormack como el Sr. Bingley o Rhea Norwood, Hopey Parish y Hollie Avery como las hermanas de la protagonista.

"Only Murders in the Building", Disney+ (8 de diciembre)

El trío de detectives aficionados que forman Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) viajan en su sexta temporada a Londres para investigar el fallecimiento de Cinda Canning (Tina Fey), que aparece muerta a las puertas de su edificio neoyorquino.

Meryl Streep continúa como actriz invitada en su papel de Loretta Durkin, la esposa de Oliver, y al reparto se unen conocidos rostros británicos -Olivia Colman, David Tennant, Nicola Coughlan o Geri Halliwell-, además de Martin Freeman.

El 8 de diciembre se estrenarán en Disney+ los dos primeros episodios para luego llegar uno semanalmente, hasta el 26 de enero.

"Emily in Paris", Netflix (24 de diciembre)

La serie que ha lanzado a la fama a Lily Collins llega a su fin con una sexta temporada en la que Emily vuelve a reencontrarse con Gabriel (Lucas Bravo), su amor de la primera temporada, que en el último capítulo de la quinta entrega la invitó a reunirse con él en Grecia, mientras en la Agencia Grateau se incorpora como socia la princesa Jane (Minnie Driver).

La serie, que ha recibido 11 nominaciones a los premios Emmy y dos a los Globos de Oro, se ha caracterizado en cada temporada por conceder una gran importancia al vestuario de la protagonista y por sus glamurosos escenarios. Sus diez últimos episodios aterrizarán en Netflix el 24 de diciembre.

"Frisco King", Paramount+ (18 de diciembre)

Samuel L. Jackson protagoniza Frisco King, una serie centrada en el personaje de Russell Lee Washington Jr., un gángster de Nueva Orleans, que llega a Frisco (Texas), donde comienza a construir una organización criminal.

Una serie derivada de Tulsa King, donde Washington era un sicario al que le encargan asesinar a Sylvester Stallone, que tendrá una aparición especial en la ficción. Escrita por Taylor Sheridan -creador de Yellowstone-, tendrá ocho episodios, de los que dos se estrenarán el 18 de diciembre en Paramount+ en América.

"Más allá de la sociedad", Netflix (18 de diciembre)

El cineasta español J.A. Bayona ahonda en esta serie documental de tres episodios en lo que pasó después del rescate de los supervivientes de la tragedia de los Andes de 1972, el accidente aéreo en el que murieron 29 personas y sobrevivieron 16, hechos que contó en su filme La sociedad de la nieve.

Ahora, junto a Carlos Torres, ha recogido los testimonios de los supervivientes, las familias de los que no volvieron, de los escritores Piers Paul Read (Alive!) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve), cuyos libros fueron adaptados al cine por Frank Marshall y el propio Bayona, que también hablan para este documental.

"TIMBERLAKE", Apple TV (11 de diciembre)

Justin Timberlake recorre su vida y trayectoria en esta serie documental de cuatro episodios, de los que se podrán ver los dos primeros el 11 de diciembre en Apple TV. Dirigida por Fisher Stevens, incluye imágenes de archivo inéditas y entrevistas exclusivas con familiares, amigos y colaboradores.

"Trinity", Netflix (1 de diciembre)

El británico Jed Mercurio, guionista detrás de series como Line of Duty o Bodyguard, es el creador de Trinity, un thriller político protagonizado por Gugu Mbatha-Raw como Katherine Decker, segunda al mando de un submarino nuclear estadounidense, y Richard Madden como el secretario de Defensa de EE. UU., Webb Preston, en una serie que abre el mes en Netflix.