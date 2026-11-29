Juan Amador, chef hispano-alemán que hizo historia en la gastronomía austríaca al convertirse en el primer cocinero en obtener tres estrellas Michelin en ese país. ( SHUTTERSTOCK )

El renombrado chef hispano-alemán Juan Amador ha fallecido a los 57 años en Viena, informó este domingo el restaurante 'Amador', que poseía en la capital austríaca y con el que se convirtió en el primer cocinero en obtener tres estrellas de la guía Michelin en Austria.

"Con profunda tristeza nos despedimos de Juan Amador, quien falleció inesperadamente ayer sábado, 28 de noviembre de 2026", comunicó el equipo del establecimiento.

"Perdemos a una persona extraordinaria, un cocinero, artista, amigo y compañero de camino que marcó nuestro trabajo conjunto como nadie", añadió en su escueto mensaje, publicado en redes sociales.

Según la televisión pública austríaca ORF y otros medios de la república alpina, Amador murió de una insuficiencia cardíaca en su taller de pintura.

Trayectoria

Nacido en diciembre de 1968 en Waiblingen (Alemania) de padres andaluces, Juan de la Cruz Amador Pérez recibió su primera estrella Michelin a los 25 años (1993), cuando trabajaba en el restaurante 'Petersilie', en Lüdenscheid, en Alemania central.

En los años siguientes reconquistó la misma distinción como chef de otros establecimientos alemanes y en 2002 la amplió a dos estrellas en un hotel de Aschaffenburg (Baviera).

En Langen, cerca de Fráncfort, abrió en 2004 su primer restaurante propio, 'Amador', galardonado con una estrella ese mismo año; la segunda llegó en 2005 y la tercera en 2007.

Trayectoria destacada

En el homónimo establecimiento vienés, inaugurado en 2016, siguió una trayectoria similar: obtuvo las dos primeras estrellas de golpe en su primer año y la tercera en 2019.

Para Amador, según explicó a EFE en una entrevista ese mismo año, el paso de la segunda a la tercera supone "un gran cambio", pues clientes de todas partes del planeta hacen reservas.

El concepto de 'mar y montaña' fue uno de los hilos conductores de sus creaciones, inspiradas en la cocina española y ejecutadas con la disciplina de un atleta olímpico.

"Creo que me da mucho la cocina española: la gallega, la vasca y, mucho más, la catalana. Bueno, mar y montaña", reveló entonces, cuando tenía 50 años, en su restaurante.

"Mar y montaña significa el mar y la tierra; combinar, por ejemplo, pescado con caracoles o setas", explicó el chef de prestigio internacional, que consideraba ese principio "la cosa más importante" de su cocina y resumía su exigencia profesional en la máxima latina 'Per aspera ad astra' ("a través del esfuerzo, hacia las estrellas").

Reconocimientos y legado

La célebre guía ' Gault&Millau ', que lo apodó el ' Gran Maestro de los Sutiles Matices ', destacó hoy, tras lamentar su muerte, que "si bien la base de su cocina era la alta cocina francesa clásica, Amador encontró su libertad en la vanguardia española ".

', que lo apodó el ' ', destacó hoy, tras lamentar su muerte, que "si bien la base de su cocina era la alta cocina francesa clásica, encontró su libertad en la ". "Se definía como un alemán con 'pasaporte y corazón españoles' (...) Entre sus platos estrella se encuentra la salsa beurre blanc helada con caviar, ostra y leche de avellana, con un contenido de mantequilla de 'más del 50 por ciento'. La paloma con curry morado y mango también permanece inolvidable", añadió la publicación.